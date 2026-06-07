MotoGP Ungheria: Aldeguer manda un messaggio nel Warm Up. Gli orari tv di oggi

Nel turno mattutino brilla il pilota del team Gresini, da considerare in ottica gara a Balaton Park. Marquez e Acosta hanno lavorato con la gomma posteriore morbida.

La giornata di sabato si era conclusa con la vittoria di Marc Marquez nella sprint race, la mattinata di domenica si apre con i consueti 10 minuti di Warm Up. Un'ultima occasione per i team di mettersi a posto in vista della gara lunga del pomeriggio. Il miglior tempo al Balaton Park Circuit è stato realizzato da Fermin Aldeguer in 1'37"680. Il pilota del team BK8 Gresini è in ottima forma nel Gran Premio d'Ungheria e andrà tenuto d'occhio nella gara MotoGP di oggi pomeriggio.

GP Ungheria: tempi e classifica del Warm Up

Alle spalle di Aldeguer c'è Pedro Acosta, distante 320 millesimi. Il pilota KTM è un altro dei favoriti della gara odierna. Dopo essere stato secondo nelle Qualifiche e nella Sprint, vorrebbe vincere la sua prima gara lunga in MotoGP. Terzo tempo di Marco Bezzecchi su Aprilia, a precedere l'ottimo Diogo Moreira su Honda LCR e Marc Marquez su Ducati Desmosedici GP26.

Jorge Martin ha terminato il Warm Up con il sesto crono e anche con una caduta tra curva 1 e 2 quando mancava poco più di 1 minuto alla fine della sessione. Nessuna conseguenza fisica per il pilota Aprilia.

I 10 minuti di stamattina sono stati utili per cercare di capire quale gomma posteriore utilizzare. C'è chi ha provato la morbida, ad esempio Marquez, Acosta e Bagnaia, mentre altri hanno utilizzato la media. La scelta dipenderà da più fattori, uno di questi è sicuramente la temperatura che ci sarà sull'asfalto nel pomeriggio. Sull'anteriore nessun dubbio: tutti useranno la media.

MotoGP Ungheria 2026, risultati Warm Up: tempi e classifica

Orari tv e streaming delle gare Moto3, Moto2 e MotoGP

Il Gran Premio d'Ungheria 2026 è trasmesso in diretta TV da Sky Sport MotoGP. Per la diretta streaming sono a disposizione i servizi Sky Go e NOW. C'è anche la possibilità di sfruttare sito ufficiale o app ufficiale MotoGP per acquistare il VideoPass e godersi in live streaming l'azione in pista (telecronaca in lingua inglese). Il canale in chiaro TV8 trasmette le gare Moto3, Moto2 e MotoGP solo in differita. Di seguito gli orari di oggi.

Ore 11: Gara Moto3 (13 differita TV8)

Ore 12.15: Gara Moto2 (14.15 differita TV8)

Ore 14: Gara MotoGP (16.00 differita TV8)

La griglia di partenza MotoGP al Balaton Park Circuit

1) Marc Marquez

2) Pedro Acosta

3) Fermin Aldeguer

4) Fabio Di Giannantonio

5) Pecco Bagnaia

6) Marco Bezzecchi

7) Raul Fernandez

8) Jorge Martin

9) Luca Marini

10) Ai Ogura

11) Diogo Moreira

12) Jack Miller

13) Joan Mir

14) Enea Bastianini

15) Fabio Quartararo

16) Iker Lecuona

17) Brad Binder

18) Toprak Razgatlioglu

19) Franco Morbidelli

20) Alex Rins

21) Maverick Vinales

22) Cal Crutchlow