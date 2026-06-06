Dominio totale del pilota Ducati, che regola senza troppa fatica Acosta: sul podio anche l'Aprilia del leader del campionato. Bagnaia chiude la zona punti.

Il sabato del Gran Premio d'Ungheria si chiude con la vittoria di Marc Marquez nella Sprint MotoGP. Partito fortissimo dalla pole position , ha preso rapidamente margine su Pedro Acosta e ha gestito tutto alla perfezione fino al traguardo. Il connazionale della KTM si deve accontentare della seconda posizione, con Marco Bezzecchi su Aprilia a completare il podio.

Quarta posizione per Raul Fernandez con la RS-GP26 del team SuperFile Trackhouse, seguito dalla Ducati del team BK8 Gresini guidata da Fermin Aldeguer. A punti anche Jorge Martin, il rookie Diogo Moreira su Honda LCR, Enea Bastianini su KTM Tech3 e Pecco Bagnaia. In classifica generale Bez precede Martinator di 20 punti, ne ha guadagnati 3 in questa sprint race a Balaton Park.

GP Ungheria 2026: la cronaca della sprint race di oggi

1° GIRO/13: Marquez mantiene la prima posizione, seguito da Acosta, Bezzecchi, Aldeguer, Fernandez, Moreira, Bagnaia e Martin.

2° GIRO: Marquez e Acosta hanno preso metri sulla coppia Bezzecchi-Aldeguer, poi ci sono Fernandez, Moreira, Martin, Bagnaia e Bastianini in zona punti.

3° GIRO: Marquez spinte e prende 1 secondo di vantaggio su Acosta, che ha lo stesso margine su Bezzecchi, pressato da Aldeguer. Martin è settimo, seguito da Bastianini e Bagnaia.

4° GIRO: Marc ha 1"5 su Pedro. Bez ha sempre Aldeguer alle calcagna. Errore di Aldeguer, che finisce lungo e poi si ritrova dietro a Fernandez, appena davanti a Moreira, che poco dopo viene passato da Martin.

6° GIRO: Marquez ha portato il vantaggio a oltre 2 secondi. Il pilota KTM ha circa 1"2 su Bezzecchi.

8° GIRO: Reazione di Bezzecchi al tentativo di avvicinamento di Fernandez, che si porta dietro Aldeguer.

9° GIRO: Marquez ha 2"1 su Acosta, che precede di 1"4 Bezzecchi, a sua volta davanti a Fernandez di circa 8 decimi. In zona punti anche Aldeguer, Martin, Moreira e Bagnaia. Diggia è decimo.

10° GIRO: Bezzecchi ha solo 5 decimi di margine su Fernandez e Aldeguer.

11° GIRO: Bezzecchi ha guadagnato qualcosa sugli inseguitori e si è portato a circa 1"2 da Acosta.

12° GIRO: Aldeguer va lungo e perde terreno su Fernandez. Deve accontentarsi della quinta posizione.

13° GIRO (ULTIMO): Marquez gestisce il vantaggio di 1"8 su Acosta, che ha Bezzecchi a circa 1".

VITTORIA DI MARC MARQUEZ! PODIO COMPLETATO DA PEDRO ACOSTA E MARCO BEZZECCHI.

MotoGP BALATON PARK, RISULTATI SPRINT: ORDINE DI ARRIVO E CLASSIFICA FINALE