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Moto2 Ungheria, stop per Piqueras: l'annuncio MSi Racing "Priorità al pieno recupero"

In Pista
di Diana Tamantini
sabato, 06 giugno 2026 alle 13:00
piqueras-moto2-out
Angel Piqueras si ferma, non continuerà il GP al Balaton Park. La nota ufficiale del suo team Moto2.
Il Gran Premio dell'Ungheria si conclude oggi per Angel Piqueras. Il rookie Moto2 di MSi Racing, tenuto sotto controllo dallo staff medico, si ferma dopo le prove libere 2 disputate questa mattina. Il motivo è da ricercarsi chiaramente nella sua condizione fisica: il recupero procede senza intoppi, ma Piqueras non è ancora a posto. Una volta valutata la situazione col dottor Angel Charte e con la squadra, s'è deciso di ritirarsi dal GP al Balaton Park per concentrarsi sul suo completo recupero. La sua presenza o meno nei prossimi GP verrà confermata più avanti, a seconda appunto della situazione fisica, ma per il momento sappiamo che l'esordiente Moto2 non correrà più in questi giorni. Alle 13:45 scattano le qualifiche della categoria, ecco intanto com'è andata.

Il comunicato MSi Racing 

Ricordiamo le lesioni di Piqueras nel botto ad Austin: frattura alla parte superiore del femore sinistro, grave lesione alla caviglia sinistra, con frattura-lussazione e rottura di diversi legamenti e tendini, più due fratture costali, una contusione polmonare e la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Non problemi da poco... Lo spagnolo della Moto2 ha provato il rientro per saggiare le sue condizioni, fino allo stop, come conferma la squadra.
"Dopo il rientro dall'infortunio, Angel Piqueras ha lavorato con lo staff medico per valutare le sue condizioni fisiche in vista del Gran Premio d'Ungheria. Dopo aver analizzato la situazione con il team e il Dott. Ángel Charte, è stata presa la decisione di non proseguire con la partecipazione al Gran Premio, al fine di non compromettere il processo di recupero né di correre rischi inutili. Sebbene il recupero stia procedendo bene, riteniamo che la priorità debba essere il pieno recupero per poter tornare nelle migliori condizioni possibili. Ringraziamo tutti i nostri tifosi per il supporto e i messaggi ricevuti. Torneremo più forti".

Moto2 Practice, chi è in Q2 

Combinata prove libere Moto2 

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