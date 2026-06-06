Gabriele Giannini riporta la Honda in pole nel CIV Superbike

Gabriele Giannini fa volare la Honda nel CIV Superbike : pole position nelle qualifiche del CIV Superbike a Imola.

Sette piloti racchiusi in 983 millesimi, cinque differenti case costruttrici rappresentate nelle posizioni che contano ed una sorpresa in pole position. Non ha tradito le attese la doppia tornata di prove ufficiali del CIV Superbike sugli iconici saliscendi dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, proiettando in cima al monitor dei tempi Gabriele Giannini e la Honda. Con l'1'48"167 messo a segno allo scadere delle Qualifiche 2, il motociclista capitolino si è affermato come il terzo differente poleman in tre round dopo Alessandro Delbianco (Misano) e Michele Pirro (Mugello).

GIANNINI E HONDA IN POLE

Alla seconda stagione consecutiva con la Scuderia Improve-Firenze Motor, Gabriele Giannini sta vivendo un'effettiva rinascita sportiva e personale dopo la problematica parentesi nel Mondiale Supersport. Attualmente terzo in campionato e già in grado di salire sul podio nella prima uscita stagionale di Misano, il due volte Campione del National Trophy 1000 ha spiccato il volto sul tracciato del Santerno. Indovinando un gran bel giro, l'originario di Anzio ha avuto ragione di due grandi interpreti di Imola del calibro di Samuele Cavalieri (2° con Broncos Racing Ducati) e Michael Ruben Rinaldi (3° con B-Max Racing Ducati).

APPUNTAMENTO CON LA STORIA

In termini statistici, si tratta della personale prima pole position in carriera nel CIV Superbike per Gabriele Giannini, il quale si presenterà al via delle due manche del weekend con propositi decisamente ambiziosi. Che dire poi della Honda. La casa dell'ala dorata non partiva davanti a tutti addirittura da Vallelunga 2021 con Alessandro Delbianco, inseguendo una vittoria nella top class tricolore che manca da Misano-1 2022 con Luca Vitali proprio sotto le insegne della Scuderia Improve-Firenze Motor.

SORPRESE E CONFERME

In condizione fisiche precarie a seguito di una rovinosa scivolata alla Piratella nei Test pre-evento del giovedì, uno stoico Michele Pirro (Garage 51 by DTO Ducati) ha siglato il quinto tempo preceduto dal capo-classifica Alessandro Delbianco (DMR Racing Yamaha). Al top ieri nelle Qualifiche 1 senza tuttavia riuscire a rispondere alla contro-replica degli avversari, il Campione in carica scatterà dalla quarta casella in una seconda fila completata da Riccardo Russo, buon sesto con Pistard Racing BMW. Aprirà la terza fila il rientrante Luca Bernardi, impressionante settimo con una Aprilia a conduzione familiare davanti nell'ordine ad Emanuele Pusceddu, Randy Krummenacher e Luca Ottaviani.

VERSO GARA 1

Se l'undicesimo crono di Nicholas Spinelli è motivato verosimilmente dai postumi della frattura alla clavicola rimediata nella pre-season, vedere il suo compagno di squadra Davide Stirpe diciassettesimo fa specie. Il quattro volte Campione italiano si era mostrato fiducioso alla vigilia dell'appuntamento di Imola, ma il suo rendimento è di fatto il medesimo di questo deludente avvio di stagione 2026 con la Ducati Panigale V4 del Barni Spark Racing Team. Si prospetta una Gara 1 (il via alle 15:05) in rimonta per lui oltre che per Luca Vitali, non andato oltre il quattordicesimo tempo alle spalle di Filippo Rovelli e Mattia Volpi.

DUNLOP CIV SUPERBIKE 2026

Imola, Classifica Qualifiche 1+2

Photo Courtesy: Daniele Guazzetti

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