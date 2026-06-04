Questo weekend il terzo round del CIV 2026 a Imola: gare in diretta su FedermotoTV, in differita su Sky Sport e Automoto 510.

Trascorse tre settimane di sosta, il CIV riaccende i motori all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Questo weekend andrà in scena sugli adrenalinici saliscendi del Santerno il terzo round della stagione 2026. Per gli appassionati ci sono molteplici opportunità di non perdere un singolo istante della Velocità tricolore. FedermotoTV garantirà via streaming una copertura pressoché totale dell'evento, mentre due broadcaster (Sky Sport e Automoto 510) trasmetteranno le gare in TV.

IL CIV SU FEDERMOTOTV

Piattaforma ormai collaudata nel corso degli anni, FedermotoTV offrirà (previo abbonamento) la possibilità di seguire in diretta l'azione in pista. Da sabato pomeriggio saranno visibili tutte le gare delle classi Superbike , Supersport ( con Superpole Race ), Sportbike, Moto3 e Moto4. Non mancherà inoltre la diffusione delle serie monomarca che affiancheranno il CIV a Imola. Questo il caso di Yamaha R7 Cup, Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve, Suzuki GSX-8R Cup e Ducati V4 Elite Cup.

IL CIV SU SKY SPORT

Passando alla TV, anche quest'anno Sky Sport manderà in onda il CIV su Sky Sport MotoGP (canale 208). Per l'appuntamento di Imola prevista la differita nelle serate di martedì 9 e mercoledì 10 giugno con la trasmissione delle gare delle classi Superbike, Supersport, Sportbike, Moto3 e Moto4 dalle 20:15.

IL CIV SU AUTOMOTO 510

A partire dallo scorso round del Mugello, Automoto 510 si è unita all'elenco delle TV che trasmettono quest'anno il CIV. Le gare di Imola troveranno spazio in differita sul canale 510 del DTT nelle serate di mercoledì 10 e giovedì 11 giugno dalle 21:00. Previste nuove repliche nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13 giugno dalle 12:00.

DUNLOP CIV 2026

Programma Round 3, Imola

Venerdì 5 giugno

09.25-09.45 Prove Libere Ducati V4 Elite Cup 09.50-10.10 Prove Libere 1 Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve 10.20-10.40 Prove Libere 1 Suzuki GSX-8R Cup 10.45-11.10 Prove Libere Sportbike 11.15-11.40 Prove Libere Moto4 11.50-12.15 Prove Libere Superbike 12.20-12.45 Prove Libere Supersport 12.50-13.15 Prove Libere Moto3 14.15-14.35 Qualifiche 1 Yamaha R7 Cup 14.40-15.00 Qualifiche 1 Ducati V4 Elite Cup 15.05 -15.25 Prove Libere 2 Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve 15.35-15.55 Prove Libere 2 Suzuki GSX-8R Cup 16.00-16.25 Qualifiche 1 Sportbike 16.30-16.55 Qualifiche 1 Moto4 17.05 -17.30 Qualifiche 1 Superbike 17.35-18.00 Qualifiche 1 Supersport 18.05-18.30 Qualifiche 1 Moto3 09.00-09.20 Prove Libere Yamaha R7 Cup

Sabato 6 giugno

09.25-09.45 Qualifiche 2 Ducati V4 Elite Cup 09.50-10.10 Qualifiche 2 Sportbike 10.20-10.40 Qualifiche 2 Moto4 10.45-11.05 Qualifiche 2 Superbike 11.10-11.30 Qualifiche 2 Supersport 11.40-12.00 Qualifiche 2 Moto3 12.05-12.25 Qualifiche 1 Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve 12.30-12.50 Qualifiche 1 Suzuki GSX-8R Cup *13.40 Gara 1 Sportbike *14.20 Gara 1 Moto4 *15.05 Gara 1 Superbike *15.45 Gara 1 Supersport *16.30 Gara 1 Moto3 *17.10 Gara 1 Yamaha R7 Cup *17.55 Gara 1 Ducati V4 Elite cup 18.25-18.45 Qualifiche 2 Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve 18.50-19.10 Qualifiche 2 Suzuki GSX-8R Cup 09.00-09.20 Qualifiche 2 Yamaha R7 Cup

Domenica 7 giugno

*09.50 Gara Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve *10.35 Superpole Race Supersport *11.20 Gara 2 Moto3 *12.10 Gara 2 Moto4 *14.00 Gara 2 Sportbike *14.45 Gara 2 Superbike *15.35 Gara 2 Supersport *16.20 Gara Suzuki GSX-8R Cup *17.00 Gara 2 Ducati V4 Elite Cup *09.10 Gara 2 Yamaha R7 Cup

*diretta su FedermotoTV

Photo Courtesy: Daniele Guazzetti

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