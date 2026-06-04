Questo weekend il terzo round del CIV 2026 a Imola: gare in diretta su FedermotoTV, in differita su Sky Sport e Automoto 510.
Trascorse tre settimane di sosta, il CIV riaccende i motori all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Questo weekend andrà in scena sugli adrenalinici saliscendi del Santerno il terzo round della stagione 2026. Per gli appassionati ci sono molteplici opportunità di non perdere un singolo istante della Velocità tricolore. FedermotoTV garantirà via streaming una copertura pressoché totale dell'evento, mentre due broadcaster (Sky Sport e Automoto 510) trasmetteranno le gare in TV.
IL CIV SU FEDERMOTOTV
Piattaforma ormai collaudata nel corso degli anni, FedermotoTV offrirà (previo abbonamento) la possibilità di seguire in diretta l'azione in pista. Da sabato pomeriggio saranno visibili tutte le gare delle classi Superbike
, Supersport (con Superpole Race
), Sportbike, Moto3 e Moto4. Non mancherà inoltre la diffusione delle serie monomarca che affiancheranno il CIV a Imola. Questo il caso di Yamaha R7 Cup, Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve, Suzuki GSX-8R Cup e Ducati V4 Elite Cup.
IL CIV SU SKY SPORT
Passando alla TV, anche quest'anno Sky Sport manderà in onda il CIV su Sky Sport MotoGP (canale 208). Per l'appuntamento di Imola prevista la differita nelle serate di martedì 9 e mercoledì 10 giugno con la trasmissione delle gare delle classi Superbike, Supersport, Sportbike, Moto3 e Moto4 dalle 20:15.
IL CIV SU AUTOMOTO 510
A partire dallo scorso round del Mugello, Automoto 510 si è unita all'elenco delle TV che trasmettono quest'anno il CIV. Le gare di Imola troveranno spazio in differita sul canale 510 del DTT nelle serate di mercoledì 10 e giovedì 11 giugno dalle 21:00. Previste nuove repliche nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13 giugno dalle 12:00.
DUNLOP CIV 2026
Programma Round 3, Imola
Venerdì 5 giugno
09.00-09.20 Prove Libere Yamaha R7 Cup
09.25-09.45 Prove Libere Ducati V4 Elite Cup
09.50-10.10 Prove Libere 1 Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve
10.20-10.40 Prove Libere 1 Suzuki GSX-8R Cup
10.45-11.10 Prove Libere Sportbike
11.15-11.40 Prove Libere Moto4
11.50-12.15 Prove Libere Superbike
12.20-12.45 Prove Libere Supersport
12.50-13.15 Prove Libere Moto3
14.15-14.35 Qualifiche 1 Yamaha R7 Cup
14.40-15.00 Qualifiche 1 Ducati V4 Elite Cup
15.05 -15.25 Prove Libere 2 Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve
15.35-15.55 Prove Libere 2 Suzuki GSX-8R Cup
16.00-16.25 Qualifiche 1 Sportbike
16.30-16.55 Qualifiche 1 Moto4
17.05 -17.30 Qualifiche 1 Superbike
17.35-18.00 Qualifiche 1 Supersport
18.05-18.30 Qualifiche 1 Moto3
Sabato 6 giugno
09.00-09.20 Qualifiche 2 Yamaha R7 Cup
09.25-09.45 Qualifiche 2 Ducati V4 Elite Cup
09.50-10.10 Qualifiche 2 Sportbike
10.20-10.40 Qualifiche 2 Moto4
10.45-11.05 Qualifiche 2 Superbike
11.10-11.30 Qualifiche 2 Supersport
11.40-12.00 Qualifiche 2 Moto3
12.05-12.25 Qualifiche 1 Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve
12.30-12.50 Qualifiche 1 Suzuki GSX-8R Cup
*13.40 Gara 1 Sportbike
*14.20 Gara 1 Moto4
*15.05 Gara 1 Superbike
*15.45 Gara 1 Supersport
*16.30 Gara 1 Moto3
*17.10 Gara 1 Yamaha R7 Cup
*17.55 Gara 1 Ducati V4 Elite cup
18.25-18.45 Qualifiche 2 Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve
18.50-19.10 Qualifiche 2 Suzuki GSX-8R Cup
Domenica 7 giugno
*09.10 Gara 2 Yamaha R7 Cup
*09.50 Gara Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve
*10.35 Superpole Race Supersport
*11.20 Gara 2 Moto3
*12.10 Gara 2 Moto4
*14.00 Gara 2 Sportbike
*14.45 Gara 2 Superbike
*15.35 Gara 2 Supersport
*16.20 Gara Suzuki GSX-8R Cup
*17.00 Gara 2 Ducati V4 Elite Cup
*diretta su FedermotoTV
Photo Courtesy: Daniele Guazzetti
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