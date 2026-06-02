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Il ritorno di Luca Bernardi nel CIV Superbike: correrà ad Imola

In Pista
di Andrea Periccioli
martedì, 02 giugno 2026 alle 18:45
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Il CIV Superbike fa tappa ad Imola e riaccoglierà al via Luca Bernardi dopo un periodo di stop per infortunio.
Questo weekend il CIV Superbike affronterà il terzo appuntamento stagionale all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, ritrovando al via Luca Bernardi. Dopo aver disertato i primi due round causa infortunio, il motociclista sammarinese farà il suo ritorno in gara. Sulla carta senza alcun obiettivo di classifica, ma con il solo intento di chiudere al meglio un 2026 partita con il piede sbagliato.

IN GARA AD IMOLA

Di fatto, per Luca Bernardi sarà l'esordio stagionale nel CIV Superbike. Il Campione italiano Supersport 300 (2017) e Supersport (2020) era incappato in una rovinosa caduta lo scorso mese di aprile nel corso dei test pre-campionato a Misano, rimediando una brutta botta. Se in un primo momento sembravano presentarsi i presupposti di un recupero-lampo, ulteriori accertamenti medici lo hanno invitato ad osservare un periodo di stop. Con la conseguenza di dover saltare le quattro gare finora disputate tra Misano e Mugello.

CIV SUPERBIKE IN FAMIGLIA

Nella sfortuna ha potuto riposare e, adesso, è pronto a risalire in sella. Sui saliscendi di Imola scatterà a tutti gli effetti la stagione 2026 da "privatone" di Luca Bernardi, senza un contratto costretto a ripiegare quest'anno su un programma a conduzione familiare con una struttura formata da lui e suo padre Stefano. Rispetto a quanto previsto originariamente, per una serie di vicissitudini l'originario di San Marino ha deciso di accantonare la propria Ducati Panigale V4 in favore di una Aprilia RSV4 1100 RR.

PROVE DI RIENTRO ANCHE PER SPINELLI

Salvo spiacevoli sorprese, ad Imola è attesa la prima uscita "ufficiale" anche di Nicholas Spinelli. Dopo il duplice forfait per recuperare dalla frattura alla clavicola riportata nella pre-season, il Campione italiano Moto3 (2017 & 2019) e Supersport (2022) tenterà di correre sul tracciato dove nel 2014 conquistò la sua prima vittoria nel circus tricolore in PreMoto3. Una splendida notizia per il Barni Spark Racing Team, impegnato a mezzo servizio in questo avvio di stagione con il solo Davide Stirpe.

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