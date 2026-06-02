Romain Febvre è tornato sulle sue dichiarazioni nel MXGP di Francia, scusandosi con la Federazione Internazionale: le sue parole.

Il campione MXGP si è scusato con la FIM, spiegando le sue ragioni. In occasione del GP di Francia, con il grave incidente di Thibault Benistant, un furente Romain Febvre aveva usato parole molto forti verso i rappresentanti della Federazione Internazionale per la gestione della situazione, a partire dalla mancata bandiera rossa, con il pilota rimasto a terra in pista per vari minuti. Dopo l'appuntamento dello scorso weekend in Germania, in cui ha consolidato il suo 3° posto nella generale, Febvre ha colto l'occasione per tornare su quanto detto a Lacapelle-Marival, tra la foga del momento e la forte preoccupazione per quanto accaduto al connazionale e amico. Operato alla schiena lunedì dopo la tappa motocross transalpina e con una "nuova battaglia" davanti a sé.

"Non avrei dovuto criticarli"

"Hanno esposto le bandiere gialle per almeno cinque giri, poi l'hanno portato via in elicottero [...] Quando metteranno la bandiera rossa? Aspettano che qualcuno muoia?" aveva detto il campione francese ( Nel fine settimana francese Romain Febvre si era espresso in maniera piuttosto pesante durante la conferenza stampa successiva al suo 3° posto di GP.aveva detto il campione francese ( qui le sue parole ). Non era stato l'unico ad esprimere perplessità in merito alla gestione del grave incidente del pilota Honda Motoblouz SR Motul, ma l'iridato MXGP è tornato sull'argomento per spiegarsi meglio.

"Vorrei chiedere scusa alla FIM per alcune parole che ho pronunciato lo scorso fine settimana. Ora è chiaro che non avevano tutte le informazioni su quanto stava accadendo a Benistant" ha infatti dichiarato Romain Febvre attraverso la nota ufficiale Kawasaki alla fine del weekend a Teutschenthal. "Non avrei dovuto criticarli, ma è stato un gesto impulsivo dopo la gara e non vogliamo mai che un pilota si infortuni in questo modo. Speriamo che una situazione simile non si ripeta mai più".