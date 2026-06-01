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“Il confine tra 3° e 10° posto è davvero sottile”: festa Adamo, primo podio MXGP

Motocross
di Diana Tamantini
lunedì, 01 giugno 2026 alle 13:15
Adamo-MXGP-KTM-Germania
Andrea Adamo da urlo: nel fango di Teutschenthal arriva il primo podio MXGP per il rookie di KTM.
Primo acuto di Andrea Adamo nella festa KTM nel GP di Germania a Teutschenthal. Il 7° round della stagione MXGP 2026 ha visto il dominio del marchio austriaco, con il capoclassifica Lucas Coenen vincitore del GP con due successi di manche, ma in seconda pozione overall c'è proprio il pilota siciliano, ricordiamo debuttante nella classe regina del Mondiale Motocross. Dopo un 7° posto in Gara 1 che non l'ha soddisfatto, ecco un solido 3° posto in Gara 2 che alla fine gli è valsa la seconda posizione assoluta in questo round tedesco. Da rimarcare anche le condizioni della pista: dopo un sabato soleggiato, la domenica ecco la pioggia che l'ha trasformata in fango, una complicazione in più per tutti i protagonisti della categoria.
MXGP: Andrea Adamo impegnato nel GP Germania

Primo podio MXGP 

Non è un inizio di stagione facile per i nostri portacolori. Alberto Forato deve ancora trovare la quadra con Fantic, Andrea Bonacorsi sta lavorando sul feeling con la Ducati, Mattia Guadagnini invece probabilmente s'è giocato la stagione dopo l'ultimo infortunio... Andrea Adamo è l'unico esordiente, una scelta fatta da lui, come ha ammesso prima del via del 2026, ma col sostegno di KTM, che l'ha promosso così in classe regina. I segnali erano incoraggianti, visto che Adamo si stava avvicinando sempre di più alle zone alte, ma è questo GP che segna il primo punto fermo di questo Mondiale Motocross MXGP 2026.
“È stato incredibile. Il mio primo podio nella mia stagione da rookie" è il commento di Andrea Adamo alla fine del GP di Germania. "Ci sono tanti piloti veloci, tanti campioni del mondo e titoli mondiali. Il confine tra il 3° e il 10° posto è davvero sottile". Ammette anche che "Non ho fatto la migliore prima manche, il feeling era buono ma sono caduto. Dal 9° al 7° posto andava bene, ma pensavo che il podio fosse sfumato. Però può succedere di tutto!" Ecco infatti la risalita nella seconda gara della domenica. "Un'ottima partenza nella seconda manche e poi, per me, seguire è quasi più facile che guidare in questo momento perché posso imparare molto. Sono riuscito a conquistare il 3° posto e sono davvero contento.”

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Andrea Adamo

diDiana Tamantini

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