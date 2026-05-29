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Dopo Ducati-Seewer, altro terremoto MXGP: Rick Elzinga saluta Beta e vola in KTM Van Venrooy

Motocross
di Diana Tamantini
venerdì, 29 maggio 2026 alle 15:27
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Dopo Ducati, anche Beta perde un pilota, Rick Elzinga, che va in KTM Van Venrooy per l'infortunato Guadagnini. Tempi duri per i marchi italiani in MXGP...
Da giorni circolavano voci sul nuovo destino di Rick Elzinga. Arriva oggi la conferma: addio a Beta Motor, da domani scatta la nuova sfida con la KTM di Van Venrooy. Correrà da sostituto di Mattia Guadagnini, nuovamente infortunatosi alla spalla e fuori a lungo, forse addirittura per il resto della stagione MXGP 2026. L'olandese classe 2002, campione europeo 250 nel 2022, aveva lasciato Yamaha a fine 2025 per abbracciare il progetto Beta. Aveva però cominciato il campionato in ritardo a causa di un infortunio nel periodo invernale, in seguito la sua assenza aveva destato sospetti e infine scatenato voci, fino alla conferma ufficiale del divorzio da Beta. Esordirà con i nuovi colori proprio in questi giorni in occasione del GP di Germania a Teutschenthal. Un altro colpo di scena dopo il divorzio tra Ducati e Jeremy Seewer, il cui destino è ora ignoto (anche se si vocifera la possibilità che corra in USA).

La nota Elzinga-Beta 

Rick Elzinga e Beta Motor si separano di comune accordo. Le due parti hanno deciso di concludere la collaborazione con effetto immediato. Entrambi ringraziano per il lavoro svolto insieme e gli sforzi compiuti durante il periodo come squadra. La decisione è stata presa assieme e con reciproco rispetto, con l'obiettivo comune di permettere alle parti di ottenere il meglio da qui in avanti.
"Voglio ringraziare sinceramente Beta, Lapo Bianchi, e tutto il team MRT Racing per l'opportunità che mi hanno dato" ha dichiarato Rick Elzinga. "Mi hanno dato tutto e, anche se i risultati non riflettono le nostre ambizioni, lascio senza nessun sentimento negativo, ma solo rispetto per tutte le persone coinvolte".
L'aggiunta da Beta Motor: "Ringraziamo Rick per l'impegno e gli auguriamo il meglio nel prossimo capitolo della sua carriera".

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