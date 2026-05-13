Tegola Guadagnini: nuova frattura alla stessa spalla, addio alla stagione MXGP 2026?

Importante battuta d'arresto per Mattia Guadagnini : un'altra frattura alla clavicola, la stessa già infortunata più volte in precedenza...

Mattia Guadagnini di nuovo nei guai a livello fisico. Il pilota del team Van Venrooy KTM ha infatti subito un altro grave infortunio durante una giornata di test. Una caduta ha provocato la frattura della clavicola alla stessa spalla che gli ha dato problemi diverse volte in passato. L'ha ammesso lo di nuovo nei guai a livello fisico. Il pilota del team Van Venrooy KTM ha infatti subito un altro grave infortunio durante una giornata di test. Una caduta ha provocato la frattura della clavicola alla stessa spalla che gli ha dato problemi diverse volte in passato. L'ha ammesso lo stesso pilota MXGP di Bassano del Grappa, si tratta proprio della medesima spalla infortunata sei o sette volte. È quindi necessario un intervento chirurgico per riparare il danno, il che significa che sarà costretto a rimanere fermo per un periodo indefinito e probabilmente salterà gran parte della stagione, a cominciare dalla ripartenza di campionato nel weekend del 24 maggio a Lacapelle Marival in Francia.

"Prendermi il tempo necessario per tornare al massimo"

“Sono caduto durante una giornata di test e mi sono fratturato la clavicola della spalla infortunata, la stessa spalla in cui ho già avuto sei o sette infortuni" ha raccontato poi lo stesso Mattia Guadagnini. "La situazione è tutt'altro che ideale ed è necessario un intervento chirurgico per sistemare tutto". Quanto rimarrà fermo? Non c'è certezza sui tempi di recupero, ma certo non per poco. "Dobbiamo ancora stabilire esattamente quanto tempo, ma sicuramente ci vorrà del tempo. Probabilmente salterò gran parte della stagione" ha ammesso il crossista veneto. Cerca però di vedere il lato positivo di questa situazione. "Questo è in realtà il momento giusto per lasciare che guarisca come si deve, per sottopormi all'intervento e prendermi il tempo necessario per tornare in piena forma. So di poter fare grandi cose quando mi sento bene, posso allenarmi con costanza e costruire delle solide basi. È qualcosa che mi è mancato negli ultimi anni. È difficile riprendersi continuamente dagli infortuni, ma con le condizioni della mia spalla, era davvero giunto il momento di affrontare la situazione nel modo giusto e prendermi il tempo necessario per tornare al mio massimo livello.”