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Motocross, Herlings domina tutto: trionfo in Francia e successo ai Dutch Masters, rivali annichiliti

Motocross
di Diana Tamantini
martedì, 05 maggio 2026 alle 11:24
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Jeffrey Herlings schiacciasassi: nei giorni scorsi l'asso Motocross ha dettato legge anche in Francia e poi di nuovo in casa.
Il Mondiale Motocross sarà pure in pausa fino a fine maggio, ma i piloti non lo sono di certo. Vi abbiamo raccontato del secondo round dell'Italiano Prestige, ma fuori dalla penisola un certo Jeffrey Herlings continua a fare faville. Tant'è che in pochi giorni è riuscito a mettere il suo sigillo sia nella storica 68^ edizione del Motocross de Sainte Austreberthe in Francia che nel secondo appuntamento dei Dutch Masters of Motocross a Harfsen, nei Paesi Bassi. Ai nastri di partenza anche protagonisti di questa stagione nel Mondiale MXGP, un confronto quindi dal sapore iridato che ha visto l'uomo dei record ed asso Honda sbaragliare la concorrenza. A livello mondiale o nazionale, parliamo di un pilota che, nonostante i record infranti ed i tanti infortuni che l'hanno pure fermato più volte, continua ad alzare continuamente l'asticella, mai sazio e sempre a caccia di nuovi obiettivi da raggiungere.

Re di Francia 

Proprio davanti a due beniamini di casa. Il pubblico presente chiaramente aveva un occhio di riguardo in particolare per Tom Vialle e Maxime Renaux, ma lo scorso venerdì 1° maggio entrambi si sono dovuti inchinare proprio a Jeffrey Herlings, che non ha davvero avuto nessuna difficoltà a piazzare una tripletta da urlo (vittorie in Gara 1, Gara 2 e Gara 3) per prendersi di forza questa storica competizione internazionale in terra francese. Maxime Renaux ha fatto gli onori di casa, pur col secondo posto assoluto, terza piazza finale per il britannico Conrad Mewse, mentre Tom Vialle ha chiuso più indietro, condizionato dal 16° posto in Gara 2 (in Gara 1 e Gara 3 ha chiuso 3°).

Padrone di casa 

Presenza mondiale ancora più corposa a Harfsen il 3 maggio: oltre a Herlings anche Romain Febvre, Alberto Forato, Calvin Vlaanderen, Maxime Renaux, Kay De Wolf, Pauls Jonass, Roan van de Moosdijk, Rick Elzinga... Ma alla fine, come vi abbiamo detto fin da subito, il nome di grido è sempre e solo uno, quello dell'eroe di casa. Il campione MXGP in carica non ha scampo ma, come già visto anche a livello mondiale, giro dopo giro deve cedere la testa della corsa allo scatenato Herlings, che si prende il trionfo in Gara 1, con Maxime Renaux in terza posizione. Purtroppo non c'è una Gara 2, cancellata per forte pioggia, ma il verdetto rimane chiaro e siamo solamente a maggio.

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Jeffrey Herlings

diDiana Tamantini

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