Herlings show in UK e Olanda, Forato a podio: rotta tracciata per gli MXGP Sardegna e Trentino

Doppia "preparazione" trionfale: Jeffrey Herlings vince sia in Inghilterra che in Olanda, appena prima del doppio appuntamento MXGP in Italia.

Jeffrey Herlings maestoso sia nel Regno Unito che a casa sua. Prima del doppio appuntamento tricolore iridato (Riola Sardo e Pietramurata nei prossimi due weekend, c'è stata l'occasione di "tenere caldi i motori" sia a Preston Docks che alla prova inaugurale dei Dutch Masters a Heerde, con svariati protagonisti del Mondiale Motocross. L'asso Honda però ha sbaragliato la concorrenza in entrambi gli appuntamenti, non manca una nota tricolore: in Olanda c'è stato un ottimo podio di Alberto Forato, in costante crescita con Fantic. È stata anche un'occasione importante per Andrea Bonacorsi, che si è messo alla prova prima del rientro in Sardegna, visti gli maestoso sia nel Regno Unito che a casa sua. Prima del doppio appuntamento tricolore iridato (Riola Sardo e Pietramurata nei prossimi due weekend, c'è stata l'occasione di "tenere caldi i motori" sia a Preston Docks che alla prova inaugurale dei Dutch Masters a Heerde, con svariati protagonisti del Mondiale Motocross. L'asso Honda però ha sbaragliato la concorrenza in entrambi gli appuntamenti, non manca una nota tricolore: in Olanda c'è stato un ottimo podio di Alberto Forato, in costante crescita con Fantic. È stata anche un'occasione importante per Andrea Bonacorsi, che si è messo alla prova prima del rientro in Sardegna, visti gli ultimi forfait mondiali del pilota Ducati per le conseguenze dell'incidente in Argentina.

Il weekend nel Regno Unito

L'ex KTM e nuovo asso Honda si sta preparando a fondo per i prossimi due eventi prima di una breve pausa prevista dal calendario Mondiale. Jeffrey Herlings ha messo la sua firma nel secondo round del campionato britannico 2026, disputato lo scorso weekend, con il trionfo messo a referto in entrambe le manche di Preston Docks. Due gare molto diverse, visto che nella prima ha dovuto realizzare una bella rimonta, resistendo anche agli insistenti attacchi di uno scatenato Conrad Mewse prima di avere la meglio. In Gara 2 invece è stato un assolo, con Herlings che ha preso presto il comando ed è volato via: una prova di supremazia che è valso così il trionfo assoluto. Secondo posto sempre per Mewse, buona prova per Ben Watson (Dirt Store Triumph), 4° nella prima manche e a podio nell'ultima gara.

Re a casa sua

Sole splendente, pieno di spettatori e tanti assi mondiali a Heerde per l'apertura di stagione dei Dutch Masters del 6 aprile. Con l'eroe di casa che non ha deluso il suo pubblico: Jeffrey Herlings infatti è stato il dominatore indiscusso della classe 500cc, trionfando nella prima manche davanti ad un arrembante Kay De Wolf, con lui in fuga dall'inizio della corsa. Non c'è stata storia invece in Gara 2, con 11 secondi di vantaggio su Romain Febvre e quindi il trionfo magistrale in casa. Come detto, Alberto Forato però ha brillato particolarmente nella seconda manche olandese, portando a casa un solido 3° posto. Ottimo riscaldamento per Andrea Bonacorsi, che s'è preso il 5° posto in Gara 1 ed il 6° in Gara 2, in una griglia che ha visto in azione anche Calvin Vlaanderen (finora miglior Ducati nel Mondiale MXGP), Tom Vialle, Pauls Jonass e l'ex Mondiale Glenn Coldenhoff. Presenze mondiali anche nella classe 250cc, con i Reisulis che hanno fatto la voce grossa: Karlis s'è preso il trionfo in Gara 1 e la P2 in Gara 2, quindi il successo del round, mentre Janis (rookie nel Mondiale MX2) ha piazzato la zampata col successo in Gara 2.