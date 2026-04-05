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Tom Vialle esplosivo: il super rookie Honda MXGP infiamma il Mondiale 2026

Motocross
di Diana Tamantini
domenica, 05 aprile 2026 alle 12:21
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Ve l'aspettavate? Tom Vialle rookie da urlo in questa partenza di MXGP 2026 e già serio candidato al vertice.
Pronti, partenza... Vittoria! Potremmo anche riassumere così i tre weekend MXGP di Tom Vialle, già grande rivelazione e avversario temibile in questo Mondiale Motocross 2026, che al terzo 'tentativo' ha conquistato la sua prima vittoria di GP. Ricordiamo sempre che l'alfiere Honda HRC Petronas è al debutto con le 450, ed anche con l'Ala Dorata dopo anni con KTM. Eppure sembra che il feeling con la CRF450RW sia già quasi perfetto, oltre all'indiscusso talento del pilota francese, bicampione del mondo MX2 e bicampione AMA Supercross 250. In Svizzera arriva così il primo ruggito e, possiamo scommetterci, non sarà certo l'ultimo!

"Non mi ero reso conto..." 

La gara di qualifica è stata ampiamente la peggiore dell'anno per Tom Vialle, solo 18°. Ma i punti più pesanti arrivano sempre in gara e l'asso francese non s'è certo risparmiato. Nella prima manche ha letteralmente dominato, mantenendo il comando dall'inizio alla fine nonostante il difficile tracciato di Frauenfeld a causa delle condizioni meteo infauste. In Gara 2 ha dovuto lottare un po' di più, visto che dopo il via s'era ritrovato fuori dalla top 20. Ecco però una strepitosa rimonta fino al 6° posto che ha sorpreso lo stesso Vialle, che non si era nemmeno reso conto di aver vinto il GP di Svizzera fino a quando non è salito sul podio!
Una vittoria che gli permette di essere a soli sette punti dal leader del campionato Lucas Coenen, dopo tre round completamente diversi in cui s'è vista la sua capacità di gestire ogni situazione: in breve, si sta affermando come serio contendente sempre e ovunque! "Non mi ero reso conto di aver vinto quando ho tagliato il traguardo" ha ammesso Tom Vialle alla fine del GP di Svizzera. "È fantastico aver vinto il GP, il mio primo nella classe MXGP e il mio primo con questa nuova squadra, e spero che sia il primo di tanti. Era un circuito molto insidioso, diverso da quelli a cui sono abituato, ma ho continuato a lottare fino alla fine".

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Tom Vialle

diDiana Tamantini

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