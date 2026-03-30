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Tre round MXGP, tre verdetti: Vialle sorprende, Yamaha in crescita, Italia in risalita con Forato

Motocross
di Diana Tamantini
lunedì, 30 marzo 2026 alle 13:45
vialle-mxgp-svizzera
Cosa ci hanno detto i primi tre round MXGP? Sorprese, conferme, risalite, passi avanti: il commento.
È appena l'inizio di questo Mondiale Motocross 2026, ma ci sono già nomi che si sono costantemente confermati. Tre round su tre piste molto diverse, in condizioni climatiche e del terreno particolarmente differenti, ma cominciano a delinearsi i protagonisti della lotta al vertice. In MXGP, la grande rivelazione è senza dubbio Tom Vialle, iridato MX2 e campione Supercross 250, che dopo l'exploit iniziale ha continuato a farsi notare, fino al primo successo di GP arrivato proprio ieri in Svizzera. Il francese di Honda è un indiscusso talento, ma ve lo sareste mai aspettato? Salgono poi le Yamaha, Tim Gajser in particolare è al secondo podio in tre eventi, e attenzione poi pure ad un altro rookie d'assalto, Kay De Wolf, già a ridosso nel podio in soli due round 450 (il primo l'ha saltato per infortunio).
Jeffrey Herlings, pur poleman in Svizzera, non ha ancora trovato la giusta costanza, come dimostra il 10° posto di GP, e non mancano alti e bassi anche per il leader iridato Lucas Coenen, solo 8° overall ieri. Chi ancora non ha ruggito particolarmente è l'iridato in carica Romain Febvre: non è certo sparito, il risultato finale non rispecchia quanto fatto dal campione Kawasaki, ma alla fine sono i piazzamenti e i punti raccolti quelli che contano per la classifica generale, in cui attualmente è 6°. Marchi e piloti italiani faticano in questo avvio di campionato, ma buone notizie arrivano con Alberto Forato e Fantic: dopo la top 10 raggiunta in Spagna, ecco un 7° posto overall in terra elvetica.

La top 10 del GP Svizzera 

1. Tom Vialle (FRA, HON), 40 punti; 2. Maxime Renaux (FRA, YAM), 36 p.; 3. Tim Gajser (SLO, YAM), 34 p.; 4. Kay de Wolf (NED, HUS), 34 p.; 5. Romain Febvre (FRA, KAW), 34 p.; 6. Ruben Fernandez (ESP, HON), 31 p.; 7. Alberto Forato (ITA, FAN), 27 p.; 8. Lucas Coenen (BEL, KTM), 25 p.; 9. Calvin Vlaanderen (NED, DUC), 24 p.; 10. Jeffrey Herlings (NED, HON), 20 p.

MXGP, top 10 

1. Lucas Coenen (BEL, KTM), 136 punti; 2. Tom Vialle (FRA, HON), 129 p.; 3. Jeffrey Herlings (NED, HON), 124 p.; 4. Maxime Renaux (FRA, YAM), 117 p.; 5. Tim Gajser (SLO, YAM), 116 p.; 6. Romain Febvre (FRA, KAW), 113 p.; 7. Andrea Adamo (ITA, KTM), 84 p.; 8. Ruben Fernandez (ESP, HON), 83 p.; 9. Calvin Vlaanderen (NED, DUC), 73 p.; 10. Kay de Wolf (NED, HUS), 63 p.

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