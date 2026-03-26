Addio a Jeff Smith: leggenda del motocross, mito del fuoristrada, un'eredità eterna

Se n'è andato Jeff Smith, leggendario campione britannico dell'offroad: 91 anni e una vita ricca di successi.

Jeff Smith, al secolo Jeffrey Vincent Smith, si è spento pochi giorni fa a questa veneranda età nel Wisconsin, USA. Il britannico ha davvero lasciato il segno: due iridi motocross 500cc, nove titoli britannici , al secolo Jeffrey Vincent Smith, si è spento pochi giorni fa a questa veneranda età nel Wisconsin, USA. Il britannico ha davvero lasciato il segno: due iridi motocross 500cc, nove titoli britannici MX , due titoli britannici di trial, quattro vittorie individuali nel Motocross delle Nazioni, una vittoria nello Scottish Six Days Trial e otto medaglie d'oro nell'ISDT. Nel 1970 la Regina Elisabetta II l'ha nominato Membro dell'Ordine dell'Impero Britannico (MBE) e dal 2000 fa parte dell'AMA Hall of Fame per quanto fatto anche negli Stati Uniti, dove appunto ha vissuto fino alla sta scomparsa. Un grande talento di un tempo.

Gli inizi

Nato il 25 luglio 1934 a Colne, a nord di Manchester, il piccolo Jeff ha iniziato ad andare in moto a nove anni, girando per il campo dietro casa fino a quando non faceva buio. Divenne un pilota di spicco a soli 16 anni con la sua prima medaglia d'oro all'ISDT del 1950, l'antesignana dell'attuale International Six Days Enduro. Inizia così anche la storia durata tutta la sua carriera con il marchio di casa BSA, allora il più grande produttore di motociclette al mondo, che l'aveva assunto sia come apprendista ingegnere che come pilota.

Questa abilità meccanica appresa in questa doppia veste gli tornerà utile per tutta la vita, assieme al talento che l'ha reso un nome di peso nel mondo del motocross e del trial, discipline popolarissime e trasmesse in televisione a livello nazionale. Dopo due titoli britannici nel Trial e la vittoria nel prestigioso Scottish Six Days Trial, ecco la consacrazione ad un livello più alto: la vittoria del suo primo Gran Premio al debutto, a soli 20 anni, sulla sabbia del circuito olandese di Markelo nel 1954, in quello che all'epoca si chiamava ancora Campionato Europeo di Motocross.

Un palmares invidiabile

Nonostante l'avvento delle moto a due tempi, i suoi successi continuano, con pochi guasti e tanta costanza, oltre alla velocità. Vinse sei Gran Premi nelle competizioni pre-Campionato del Mondo, di cui quattro nella classe 250cc, e altri 24 eventi validi per il Campionato del Mondo. Ha fatto parte di sette squadre vincitrici del Motocross delle Nazioni e di due squadre del Trofeo delle Nazioni, quando le due competizioni erano riservate rispettivamente alle moto da 500cc e 250cc. È stato anche campione britannico di motocross per ben nove volte.

Jeff Smith è stato uno dei migliori piloti fuoristrada a tutto tondo della sua generazione, affermatosi nel trial e nello scramble fin da giovane, e vincitore di due Campionati del Mondo di Motocross per la casa automobilistica britannica BSA a metà degli anni '60. A quasi 60 anni dalla sua ultima vittoria, detiene ancora il record di vittorie nei Gran Premi, superando qualsiasi altro pilota britannico. È stato l'ultimo pilota a vincere un Campionato del Mondo di Motocross con una moto britannica e l'ultimo pilota con una moto a quattro tempi a raggiungere questo traguardo fino a Jacky Martens nel 1993.

In moto fino alla pensione

Ha conquistato in totale otto medaglie d'oro ISDT e ha riconosciuto il potenziale di questo sport in Nord America, partecipando regolarmente alle prime competizioni e vincendo una tappa del campionato Trans-AMA all'età di 36 anni nel 1970. Lì ha trovato la sua dimensione, inizialmente assunto dalla Can-Am presso la sede centrale di Quebec, in Canada, e la sua guida ha portato il team a conquistare l'intero podio del campionato nazionale AMA 250cc nel 1974.

Ha continuato a gareggiare occasionalmente in eventi di Enduro anche dopo i quarant'anni, oltre a rimanere impegnato attivamente nella gestione delle gare di motocross d'epoca fino al raggiungimento dell'età pensionabile.

Smith in seguito visse a Wausau, nel Wisconsin, dove fu direttore e tesoriere dell'AMA, e fu coinvolto nelle corse di motociclette d'epoca come direttore esecutivo e tesoriere aggiunto dell'American Historic Racing Motorcycle Association (AHRMA). Si è dimesso dall'AMA il 15 febbraio 2008, seguito dalle sue dimissioni dall'AHRMA. Jeff Smith si è spento lo scorso 21 marzo presso la Clinica Marshfield a Weston, Wisconsin, dopo breve malattia.