MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

GP Catalunya senza Marc Marquez: Ducati rinuncia al sostituto e punta tutto su Bagnaia

MotoGP
di Diana Tamantini
martedì, 12 maggio 2026 alle 14:30
marquez-operazione-ducati-motogp
Non ci sarà nessun sostituto per Marc Marquez nel prossimo appuntamento MotoGP in Catalunya, in programma tra pochi giorni.
Chi magari poteva ipotizzare la presenza di Michele Pirro, storico collaudatore Ducati, deve ricredersi. Non ci sarà nessun sostituto per Marc Marquez in occasione del prossimo GP di Catalunya, in programma tra pochi giorni. Il campione MotoGP in carica, infortunatosi durante la Sprint a Le Mans, continua col processo di recupero dopo la doppia operazione avvenuta domenica (ricordiamo l'intervento anche alla spalla per un problema pregresso) ancora non è stata stabilita una data di rientro ma la speranza è di rivederlo in azione all'Autodromo del Mugello a fine mese. Nel frattempo il team factory Ducati dovrà puntare tutto su Pecco Bagnaia, reduce da un GP deludente e che ha provocato la furia del piemontese, scivolato nel corso della gara lunga di domenica.

Ducati con una sola moto

"L'intervento è stato un successo. Sono molto grato per tutti i bei messaggi e per il supporto in questi giorni. Un grazie speciale al team medico per il lavoro incredibile". Marc Marquez ha commentato così via social dopo l'intervento avvenuto prontamente per risolvere sia il problema al piede destro che alla spalla, un guaio quest'ultimo che si porta dietro da tempo. È una brutta tegola sia per il marchio di Borgo Panigale che per il pluricampione MotoGP, la speranza è per il Mugello ma solo più avanti avremo la certezza... Tutte le attenzioni quindi saranno rivolte a Pecco Bagnaia, il cui futuro appare in Aprilia ma il cui presente è ancora in Ducati, anche se sembra da "separato in casa". L'iniezione di fiducia serve però anche allo stesso campione di Chivasso, che quindi guarderà alla prossima tappa in Catalunya con il chiaro obiettivo di dimostrare di essere ancora ben competitivo nonostante gli ultimi intoppi. Il round del prossimo weekend al Montmelo sarà un'altra prova importante.

Leggi anche

Marquez infortunato, doppio intervento dopo l'highside a Le Mans: salta anche BarcellonaMarquez infortunato, doppio intervento dopo l'highside a Le Mans: salta anche Barcellona
Marc Marquez operato con successo, focus sul recupero: l'aggiornamento DucatiMarc Marquez operato con successo, focus sul recupero: l'aggiornamento Ducati
Se ti piacciono i contenuti della nostra testata giornalistica puoi selezionarla come fonte preferita cliccando QUI
Marc Marquez

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Enea Bastianini pilota KTM Tech3 MotoGP nel box
MotoGP

Bastianini vuole cancellare il suo limite, mentre Tech3 si prepara a scegliere tra KTM o Honda

12 maggio 2026
motogp-catalunya-orari-2026-1
MotoGP

GP Catalunya: Aprilia da battere, Marquez out. Programma completo Sky Sport e TV8

12 maggio 2026
Pecco Bagnaia
MotoGP

Bagnaia-Ducati a rischio tensione: "Conosciamo bene il problema"

12 maggio 2026

Altre notizie

Enea Bastianini pilota KTM Tech3 MotoGP nel box

Bastianini vuole cancellare il suo limite, mentre Tech3 si prepara a scegliere tra KTM o Honda

MotoGP
motogp-catalunya-orari-2026-1

GP Catalunya: Aprilia da battere, Marquez out. Programma completo Sky Sport e TV8

MotoGP
Pecco Bagnaia

Bagnaia-Ducati a rischio tensione: "Conosciamo bene il problema"

MotoGP
motociclismo-paralimpico-mugello

Sport e inclusione: 25 eroi in pista al Mugello, tra vittorie storiche e il ricordo di Zanardi

In Pista
Fabio Di Giannantonio

Di Giannantonio ribatte ad Acosta: "Uno come gli altri"

MotoGP

Articoli popolari

Pecco Bagnaia pilota Ducati MotoGP caduto nella gara a Le Mans, Francia

GP Francia, Pecco Bagnaia furioso dopo la caduta: "Nessun errore umano"

MotoGP
L'analisi: Ducati è crisi vera, Bagnaia da separato in casa ora è l'unico appiglio

L'analisi: Ducati è crisi vera, Bagnaia da separato in casa ora è l'unico appiglio

Paolo Gozzi Blog
Mondial Piega

Mondial Piega 1000: il sogno Superbike tra genio italiano, cuore Honda e un finale amaro

Storie di Moto
Marc Marquez

Ducati al tappeto: incognita Marc Marquez e lo spettro dell'addio

MotoGP
Pedro Acosta

Acosta-Di Giannantonio nervi tesi: "Ci vediamo alla prossima"

MotoGP

Loading