Non ci sarà nessun sostituto per Marc Marquez nel prossimo appuntamento MotoGP in Catalunya, in programma tra pochi giorni.

Marc Marquez in occasione del prossimo GP di Catalunya, in programma tra pochi giorni. Il campione MotoGP in carica, infortunatosi durante la Sprint a Le Mans, continua col processo di recupero dopo la doppia operazione avvenuta domenica (ricordiamo l'intervento anche alla spalla per un problema pregresso) ancora non è stata stabilita una data di rientro ma la speranza è di rivederlo in azione all'Autodromo del Mugello a fine mese. Nel frattempo il team factory Ducati dovrà puntare tutto su Pecco Bagnaia, reduce da un GP deludente e che ha provocato la Chi magari poteva ipotizzare la presenza di Michele Pirro, storico collaudatore Ducati, deve ricredersi. Non ci sarà nessun sostituto perin occasione del prossimo GP di Catalunya, in programma tra pochi giorni. Il campione MotoGP in carica, infortunatosi durante la Sprint a Le Mans, continua col processo di recupero dopo la doppia operazione avvenuta domenica (ricordiamo l'intervento anche alla spalla per un problema pregresso) ancora non è stata stabilita una data di rientro ma la speranza è di rivederlo in azione all'Autodromo del Mugello a fine mese. Nel frattempo il team factory Ducati dovrà puntare tutto su Pecco Bagnaia, reduce da un GP deludente e che ha provocato la furia del piemontese , scivolato nel corso della gara lunga di domenica.

Ducati con una sola moto

"L'intervento è stato un successo. Sono molto grato per tutti i bei messaggi e per il supporto in questi giorni. Un grazie speciale al team medico per il lavoro incredibile". Marc Marquez ha commentato così via social dopo l'intervento avvenuto prontamente per risolvere sia il problema al piede destro che alla spalla, un guaio quest'ultimo che si porta dietro da tempo. È una brutta tegola sia per il marchio di Borgo Panigale che per il pluricampione MotoGP, la speranza è per il Mugello ma solo più avanti avremo la certezza... Tutte le attenzioni quindi saranno rivolte a Pecco Bagnaia, il cui futuro appare in Aprilia ma il cui presente è ancora in Ducati, anche se sembra da "separato in casa". L'iniezione di fiducia serve però anche allo stesso campione di Chivasso, che quindi guarderà alla prossima tappa in Catalunya con il chiaro obiettivo di dimostrare di essere ancora ben competitivo nonostante gli ultimi intoppi. Il round del prossimo weekend al Montmelo sarà un'altra prova importante.