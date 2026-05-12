Bagnaia-Ducati a rischio tensione: "Conosciamo bene il problema"

Nervosismo nel box Ducati dopo la gara di MotoGP a Le Mans. Pecco Bagnaia colleziona il terzo ritiro stagionale in cinque Gran Premi, ma stavolta le sensazioni in sella alla GP26 erano buone e c'è la sensazione di una grande occasione sfumata. Aveva il passo per vincere, o almeno per salire sul podio, ma un problema tecnico ha infranto ogni speranza.

La reazione a caldo di Pecco

Il due volte campione MotoGP sembrava tornato ai livelli di una volta, quando era sempre nelle posizioni di testa con la Rossa. L'impianto frenante della Desmosedici l'ha tradito, forse per un errore umano ai box. La reazione dopo l'impatto con l'asfalto francese, a sette giri dal termine, è diventata subito virale. Il pilota di Chivasso ha preso a calci tutto ciò che incontrava al momento di dirigersi verso il garage, dalle barriere di gommapiuma dei commissari a un cono della segnaletica stradale.

La frustrazione del due volte campione era evidente e le sue successive spiegazioni non lasciano spazio a dubbi: qualcosa non ha funzionato con la sua Ducati. Secondo il pilota, si tratta di un difetto che conosce già, perché è esattamente lo stesso riscontrato di recente a Jerez. Sebbene non volesse puntare il dito direttamente su alcun componente dello staff, per evitare di mettere nei guai la sua squadra, pare evidente che si tratti di un problema meccanico ai freni. "È successa la stessa cosa di Jerez, ma questa volta non volevo mollare e sono caduto", ha sintetizzato Bagnaia.

Un podio mancato

Il weekend di MotoGP si preannunciava molto promettente per Pecco, partito dalla pole position e secondo nella Sprint. "Pensavo di poter raggiungere Marco, ma a sette giri dalla fine ho iniziato a perdere fiducia e sono stato limitato da un piccolo problema alla moto che mi ha rallentato... Sappiamo esattamente cosa è successo e il team sta già lavorando per risolvere il problema".

Spero che torni presto... Congratulazioni anche ad Aprilia, perché ha dato a Jorge un supporto incredibile durante tutto l'anno scorso", ha concluso Pecco Bagnaia. A ridosso del Gran Premio d'Italia dovrebbe arrivare l'annuncio della firma con l'Aprilia e da allora inizierà ufficialmente il periodo da "separati" in casa Ducati. Al Montmelò non ci sarà il compagno di squadra Marc Marquez, alle prese con i postumi di un doppio intervento chirurgico . "", ha concluso Pecco Bagnaia. A ridosso del Gran Premio d'Italia dovrebbe arrivare l'annuncio della firma con l'Aprilia e da allora inizierà ufficialmente il periodo da "separati" in casa Ducati.