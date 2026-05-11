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Mondial Piega 1000: il sogno Superbike tra genio italiano, cuore Honda e un finale amaro

Storie di Moto
di Marianna Giannoni
lunedì, 11 maggio 2026 alle 12:51
Mondial Piega
Mondial Piega
Storia di un sogno infranto. All'inizio anni duemila si parlò del grande ritorno alle competizioni di una storica casa motociclistica: la Mondial.
Tutto ebbe inizio nel 1999, quando l’industriale lombardo Roberto Ziletti rilevò il marchio con un obiettivo chiarissimo: portare il nome che dominò i primi anni del Motomondiale nel Mondiale Superbike. Per sfidare i giganti, serviva un propulsore all'altezza. Ziletti bussò alla porta di Honda, chiedendo di poter acquistare i motori V-Twin della VTR 1000 SP-1. In un mondo dove i costruttori nipponici sono gelosissimi della propria tecnologia, accadde l'impensabile: la Honda disse sì. Il motivo era un debito di gratitudine risalente agli anni '50, quando il fondatore Soichiro Honda ricevette in dono da Mondial una delle loro moto da corsa per studiarla. Quasi cinquant'anni dopo, quel favore fu restituito sotto forma di propulsori bicilindrici a 90° da 999cc e 140 CV.

Tecnica sopraffina e carbonio

Mentre il motore era giapponese, tutto il resto era puro genio italiano. Progettata da un team guidato da Nicola Bragagnolo e Sandro Mor, la Piega 1000 si distingueva per un telaio a traliccio in tubi di cromo-molibdeno-vanadio, una scelta che puntava a una flessibilità controllata superiore rispetto ai rigidi telai in alluminio dell'epoca.
L'estetica era un inno alla leggerezza: interasse compattissimo (1419 mm) e un uso massiccio di fibra di carbonio per sovrastrutture e persino per la pelle del forcellone. Con un peso a secco di soli 179 kg (che scendevano a 168 nella versione EVO), la Piega era più snella e reattiva della stessa Honda da cui derivava. La componentistica era il meglio del "Made in Italy" e del mercato mondiale: forcelle Paioli, mono e ammortizzatore di sterzo Öhlins, freni Brembo e cerchi Marchesini.

La Superbike: il palcoscenico mancato

Per correre nel Mondiale SBK, il regolamento imponeva la produzione di almeno 250 esemplari. Mondial si mise al lavoro, ma la strada fu tutta in salita. La moto piaceva non non riuscì ad avere il successo sperato. La scelta di vendere le moto esclusivamente tramite ordini bancari o internet non aiutò la diffusione.
In pista, la Piega fece solo delle sporadiche apparizioni. Sebbene fossero state preparate tre moto per il Mondiale e si fossero visti ottimi segnali nell'Endurance, come il 5° posto alla 6 Ore di Sugo, il progetto SBK non riuscì mai a concretizzarsi in una stagione completa. La mancanza di fondi e una gestione aziendale piuttosto presto fragile portarono Mondial alla bancarotta nel 2004, dopo aver prodotto circa 150 esemplari.
Oggi la Mondial Piega 1000 è un pezzo da collezione rarissimo, una splendida moto capace di unire l'affidabilità giapponese alla ciclistica sopraffina italiana. Una meteora che, per un breve istante, ha fatto sognare.

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