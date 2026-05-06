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Quando l’audacia incontra l’ingegneria: Lotus C-01, superbike scultorea nata per la velocità pura

Storie di Moto
di Marianna Giannoni
mercoledì, 06 maggio 2026 alle 19:00
Lotus C-01
Lotus C-01
Lotus è un marchio iconico. I boomer ricordano i successi in Formula 1 con piloti quali Jim Clark, Emerson Fittipaldi, Mario Andretti, le prime apparizioni di Ayrton Senna o le gare di Alex Zanardi nei primi anni novanta. I giovani sognano di possedere una Emira o una Elise, fuori produzione ma ancora amatissima. Pochi però immaginano una Lotus...a due ruote.
Invece sì, esiste. La Lotus C-01 è stata presentata nel 2014 ed oggi è una superbike da collezione molto ambita. Più che una moto è un'opera d'arte moderna ed ingegneria meccanica. Il progetto non è del gruppo Lotus plc. È nato da una collaborazione tra veterani delle competizioni sotto la guida di Kodewa con il supporto tecnico di Holzer Group, già comproprietario di Kalex. L'estetica è stata curata dal noto designer Daniel Simon.
La C-01 è un tributo alla velocità pura, dove la monoscocca in fibra di carbonio avvolge il mezzo con una pulizia formale che nasconde un'anima brutale. Il motore è un bicilindrico a V di 75 gradi da 1.195 cc, capace di sprigionare 200 cavalli di pura adrenalina. Ogni componente è un inno all'ingegneria aerospaziale, con un telaio che fonde sapientemente acciaio, titanio e carbonio per garantire un rapporto peso-potenza che ricorda da vicino i prototipi che si sfidano nei campionati mondiali.
L'esperienza di guida è affidata a una ciclistica rigorosa, dove nulla è lasciato al caso. Con un peso piuma di 181 kg a secco, ruote in carbonio da 19 e 17 pollici e un interasse generoso che promette una stabilità d'acciaio, la C-01 trasforma ogni rettilineo in un'esperienza sensoriale. Non è solo una motocicletta, ma la dimostrazione di cosa accade quando il pragmatismo ingegneristico delle corse incontra l'audacia estetica più estrema. È un pezzo di storia meccanica che continua a far sognare.
La produzione è stata limitata a soli 100 esemplari in tutto il mondo ed è terminata intorno al 2016. Chi è interessato può comunque contattare la Lotus Motorcycles attraverso i contatti presenti sul suo sito.

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