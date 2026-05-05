Colpo di scena: Andrea Iannone in Bagger World Cup dal round MotoGP al Mugello!

Sorpresa Andrea Iannone , che si lancia ufficialmente in una nuova sfida: sarà pilota Bagger World Cup dal round di fine maggio al Mugello.

Andrea Iannone farà parte della griglia della Harley Davidson Bagger World Cup a partire dal secondo round del 2026, in programma nel weekend 29-31 maggio al Mugello accanto al Mondiale MotoGP. A partire dalla tappa all'autodromo toscano, con ora 10 piloti in azione in questa nuova coppa del mondo, lo vedremo in sella ad una moto con i borsoni, al via con i colori del team indonesiano Niti Racing, affiancando Oscar Gutierrez ( Era un'ipotesi paventata anche in inverno, ma senza troppe conferme fondate. Adesso è ufficiale:farà parte della griglia della Harley Davidson Bagger World Cup a partire dal secondo round del 2026, in programma nel weekend 29-31 maggio al Mugello accanto al Mondiale MotoGP. A partire dalla tappa all'autodromo toscano, con ora 10 piloti in azione in questa nuova coppa del mondo, lo vedremo in sella ad una moto con i borsoni, al via con i colori del team indonesiano, affiancando Oscar Gutierrez ( già vincente al debutto ad Austin ) e Dimas Ekky Pratama. Dopo la comparsa nel test ufficiale CIV che aveva scatenato tante ipotesi, ecco confermata la nuova sfida del pilota di Vasto ex MotoGP e WorldSBK, che sarà quindi il secondo italiano nella categoria assieme a Filippo Rovelli del team tricolore ParkinGO, ricordiamo a podio nel round inaugurale in Texas.

"Non sono qui solo per partecipare"

“Mi piacciono le sfide, soprattutto quando ti portano fuori dalla tua zona di comfort" è il commento di Andrea Iannone, neo pilota Niti Racing. "Questa è una cosa completamente diversa, ed è proprio per questo che ho detto di sì. Sono davvero entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo, perché ho sempre ammirato Harley-Davidson e la sua iconica community di piloti. È una categoria che incarna adrenalina, spettacolo e una vera passione per la guida e per la vita. Queste moto hanno una forte personalità, bisogna rispettarle, ma allo stesso tempo si possono spingere al limite. In questo senso siamo abbastanza simili, e penso che sia per questo che questo progetto mi si addice. Inoltre, affronto questa prima gara senza aver testato la moto, e con un round in meno rispetto agli altri. Questo riflette la mia mentalità, abbraccio le sfide e le cerco attivamente. Il Mugello è il luogo perfetto per iniziare, davanti ai tifosi italiani, su una pista che conosco molto bene. Non sono qui solo per partecipare. Voglio capire la velocemente la moto ed essere subito competitivo, vediamo cosa possiamo fare. A livello più personale, sento un forte legame con l'Indonesia. Apprezzo molto la sua gente e sono entusiasta di iniziare questo percorso insieme con Niti Racing e questa comunità."

Soddisfazione da parte di Angela Khuu, Team Manager di Niti Racing, ora con tre piloti. "Dopo un inizio di stagione molto positivo ad Austin, l'aggiunta di Andrea alla nostra formazione è un passo naturale per continuare a costruire slancio. Abbiamo già una solida base con Oscar e Dimas, e l'arrivo di un pilota con l'esperienza e la velocità di Andrea ci dà una dimensione in più come team. Siamo entusiasti di vedere quanto velocemente si adatterà alla moto e di iniziare a lavorare insieme già al Mugello.”

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