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Toh, chi si rivede: Randy Krummenacher con GAS Racing nella Superbike tricolore

In Pista
di Andrea Periccioli
martedì, 05 maggio 2026 alle 13:33
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Adesso è ufficiale: dal Mugello sarà Randy Krummenacher a sostituire Lorenzo Gabellini con GAS Racing nel CIV Superbike.
Complice il divorzio improvviso con Lorenzo Gabellini, il GAS Racing Team si è dovuto attivare per trovare un sostituto per il prosieguo della stagione 2026 del CIV Superbike. Il nome del pilota, ormai noto del paddock, è quello di Randy Krummenacher. Il Campione del Mondo Supersport 2019, ufficializzato in data odierna dalla compagine di Stefano Morri, sarà al via con una Yamaha R1 a partire dal secondo round in programma nei prossimi giorni al Mugello.

KRUMMENACHER CON GAS NEL CIV SUPERBIKE

Non una novità per i nostri lettori, in quanto avevamo avuto modo di anticipare questo accordo in data 1 maggio. Di fatto, l'intesa tra le parti è stata raggiunta subito dopo la separazione con Lorenzo Gabellini. Lo dimostra il fatto che, di recente, Randy Krummenacher ha avuto modo di (ri)provare la R1 in configurazione Production Bike del GAS Racing Team a Misano.

OSSERVATO SPECIALE

Fortemente voluto per puntare fin da subito a piazzamenti di rilievo, Randy Krummenacher tornerà a difendere i colori del GAS Racing Team a qualche mese di distanza dalla "comparsata" nella finalissima della passata stagione proprio al Mugello. Convocato al posto dell'infortunato Alessandro Arcangeli, lasciò il segno con due terzi posti di classe Production Bike. Il tracciato fiorentino evoca inoltre piacevoli ricordi al motociclistica elvetico. Nel 2022, alla sua stagione d'esordio nel CIV Superbike (con Keope Motor Team), spezzò il digiuno di vittorie Yamaha che perdurava dal 2008. Un doppio precedente di buon auspicio per l'inizio di questa nuova sfida.

LE PAROLE DI KRUMMENACHER

"Sono felice di ritrovare Stefano Morri, Paolo Meluzzi e tutto il GAS Racing Team", ha ammesso Randy Krummenacher, reduce da un 2025 condizionato dagli infortuni nel Mondiale Endurance FIM EWC. "Con la squadra avevo già lavorato nell'ultimo round della stagione 2025 sempre al Mugello, quindi so che insieme possiamo fare bene. Il tempo per prepararci è stato davvero poco. Abbiamo potuto svolgere solo una giornata di test a Misano, ma daremo il massimo per portare a casa risultati importanti già da questo weekend".

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Photo Courtesy: Dani Guazzetti
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diAndrea Periccioli

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