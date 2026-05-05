Da Monneret a Zarco in MotoGP: francesi profeti in patria nel Motomondiale

La MotoGP approda a Le Mans ed il numerosissimo pubblico d'oltralpe spera di rivivere le emozioni del 2025 con Johann Zarco profeta in patria. Un successo storico , a maggior ragione ripensando al fatto che la Francia dovette attendere 71 anni per celebrare il successo di un proprio beniamino nel Gran Premio di casa della classe regina.

PIERRE MONNERET NEL 1954

Prima di Zarco bisogna infatti tornare al lontano 1954, ai primi anni della 500cc, trasferendoci da Le Mans a Reims. Su un circuito stradale da oltre 8 chilometri: velocissimo, pericolosissimo. In quel Gran Premio di Francia del 1954, Monsieur Monneret si trovò con un'occasione irripetibile. Considerando l'imminente Tourist Trophy all'Isola di Man, svariati costruttori disertarono l'appuntamento, eccezion fatta per Norton e, soprattutto, Gilera. Da portacolori della casa arcorese, Pierre si schierò regolarmente al via, conquistando una fortunosa vittoria favorita dal ritiro per un problema tecnico all'analoga 4C condotta dal favoritissimo della vigilia Geoff Duke.

DOPPIETTA IN 500CC E 350CC

Monneret scrisse la storia affermandosi come il primo motociclista francese vincitore di un Gran Premio mondiale della classe regina, primeggiando già che c'era nella classe 350cc ai comandi di una AJS. Tutto questo con le competizioni motoristiche nel destino e persino nel suo DNA. Suo padre Georges, individuo mitologico, vinse tutto quello che c'era da vincere in quel periodo tra titoli nazionali, e record del mondo. Famosissimo tanto da esser soprannominato "JoJo La Moto", fondò poi la sua Mondial-Monneret negli anni '60.

FAMIGLIA DI MOTARD

I suoi figli non furono da meno. I gemelli Jean e Pierre (ebbene sì) oltre che Philippe, tutti motociclisti. Tornando a Pierre, dopo 6 titoli francesi nelle due ruote ed il 4° posto mondiale in 500cc del 1956, passò all'automobilismo. Qui ci sono due punti di contatto con Johann Zarco. Corse a Le Mans sì, ma alla 24 ore automobilistica, in 3 distinte occasioni. Nell'ultima, risalente al 1965, da pilota ufficiale Alpine.