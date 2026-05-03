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Francia a tutto gas: Zarco atteso eroe a Le Mans, chi sfiderà Aprilia? Programma TV e streaming

MotoGP
di Diana Tamantini
domenica, 03 maggio 2026 alle 21:45
motogp-le-mans-orari-2026
Dopo Jerez, pronti per il secondo appuntamento europeo della stagione MotoGP 2026: presentazione e orari.
Johann Zarco che l'anno scorso ha fatto gioire un'intera nazione: tifosi transalpini chiaramente prontissimi a riaccogliere i propri beniamini, soprattutto l'eroe LCR Honda, e l'intero Motomondiale. Dopo i test in Spagna, la MotoGP si appresta ad affrontare il Gran Premio di Francia sul Circuito Bugatti di Le Mans. Aprilia continuerà ad essere il riferimento? Ducati riuscirà a rialzare la testa? Vedremo poi cosa faranno KTM, Honda e Yamaha... In Moto2 rivedremo ancora Marcos Ramirez al posto dell'infortunato Angel Piqueras, costretto ad un lungo stop dopo il grave incidente di Austin. In Moto3 l'Italia deve riscattarsi prontamente dopo la totale disfatta di Jerez, ripartendo dai test svolti lo scorso martedì. Questo lo dirà la pista a partire da venerdì, di seguito tutti gli orari del Gran Premio di Spagna a Jerez. Come sempre diretta integrale su Sky Sport (in streaming su SkyGo e NowTV), stavolta anche TV8 trasmetterà in diretta tutt'e tre le gare della domenica di GP.

Tutti gli orari Sky Sport

Venerdì 8 maggio
9:00-9:35 Moto3 Prove Libere 1
9:50-10:30 Moto2 Prove Libere 1
10:45-11:30 MotoGP Prove Libere 1
13:15-13:50 Moto3 Prove
14:05-14:45 Moto2 Prove
15:00-16:00 MotoGP Prove
Sabato 9 maggio
8:40-9:10 Moto3 Prove Libere 2
9:25-9:55 Moto2 Prove Libere 2
10:10-10:40 MotoGP Prove Libere 2
10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)
12:45-13:25 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)
13:40-14:20 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)
15:00 MotoGP Sprint – 13 giri
Domenica 10 maggio
9:40-9:50 MotoGP Warm Up
11:00 Moto3 Gara – 20 giri
12:15 Moto2 Gara – 22 giri
14:00 MotoGP Gara – 27 giri

La diretta su TV8

Sabato 9 maggio
10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)
12:45-13:25 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)
13:40-14:20 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)
15:00 MotoGP Sprint – 13 giri
Domenica 10 maggio
11:00 Moto3 Gara – 20 giri
12:15 Moto2 Gara – 22 giri
14:00 MotoGP Gara – 27 giri

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