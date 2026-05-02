Nicolò Bulega ha fatto tredici: tante sono le Superpole conquistate in carriera, cinque di fila considerando le quattro di questa stagione più quella finale del 2025 a Jerez. Il toboga del Balaton Park doveva essere insidioso per il mattatore Superbike, invece il week end sta andando più o meno come le altre volte: non ce n'è per nessuno.

Nella qualifica il confronto diretto con il compagno rivale Iker Lecuona è evaporato fra le urla di disapprovazione dello spagnolo. Che dopo il giro d'ingresso in pista è rientrato furiosamente nel box sostenendo che "questa Ducati non è più la stessa di questa mattina." I tecnici hanno cambiato le molle forcella, lo spagnolo è entrato all'ultimo e nei due tentativi compiuti non è andato oltre il quinto posto. L'unico avversario di Bulega scatterà in seconda fila. Posizione non proprio comoda su questo circuito stretto e lento. Se parte bene, Bulega avrà ipotecato il quattordicesimo successo dopo tre curve...

Bulega super record, prima fila italiana

Nicolò si è spinto fino a 1'38"094, circa tre decimi sotto il precedente primato stabilito da Toprak Razgatlioglu lo scorso anno con la BMW. Qui poi il turco fece il pieno vincendo le tre gare per distacco. Il leader del Mondiale sarà accompagnato in prima fila dal superlativo Lorenzo Baldassarri , al primo anno con la Ducati Go Eleven e per la prima volta in prima fila nel Mondiale, e Yari Montella, che invece è alla seconda annata Superbike con Barni Racing. Notevole il solco con il leader: circa sette decimi. Bulega sta decisamente facendo un altro sport.

Petrucci di nuovo a terra

Con il polso sinistro dolorante per l'incidente di sabato, Danilo Petrucci è caduto ancora, sprofondando in tredicesima posizione sullo schieramento. La BMW si consola con Miguel Oliveira, che invece ha agguantato la quarta casella dello schieramento: a parità di moto il portoghese però sul giro secco ha pagato mezzo secondo al predecessore Toprak. La corazzata tedesca che anno scorso mieteva vittorie a raffica, ora può sperare di giocarsi il podio coi privati Ducati. La Yamaha rifà capolino con Andrea Locatelli: sesto tempo.

Ecco la prima sfida

Adesso arriva la resa dei conti: alle 15:30 scatta gara 1 di questo quarto round del Mondiale Superbike che si corre al Balaton Park, in Ungheria. Nicolò Bulega è in striscia vincente da tredici gare ed è a punteggio pieno in questa stagione. Un altro trionfo è nei piani.