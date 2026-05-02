MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Formula 1 colpo di scena a Miami: la McLaren risorge, Lando Norris agguanta la pole della Sprint

Formula 1
di Riccardo Ventura
sabato, 02 maggio 2026 alle 8:58
Norris
Toh, chi si rivede: la McLaren risorge e Lando Norris acciuffa la prima pole dell'anno nella qualifica per la gara Sprint del GP Miami. E' il colpo di scena che la Formula 1 aspettava dopo tre GP dominati dalla Mercedes.
Le nuove direttive introdotte nel regolamento hanno riportato al McLaren a sorridere, ma secondo molti, è stato più il duro lavoro fatto a Woking. Il campione del Mondo in carica Lando Norris intanto si prende la migliore casella per la mini gara, ma l'obiettivo McLaren è puntare al bersaglio grosso. La Mercedes però non si è fatta prendere in contropiede: Kimi Antonelli leader del mondiale scatterà secondo: nella Sprint i giri sono pochi, bisognerà mordere il britannico fin dalla partenza. Oscar Piastri terzo tempo è la dimostrazione solare della ritrovata competitività della monoposto in livrea papaya.

Ferrari un passo indietro? 

Charles Leclerc partirà quarto con una Ferrari che aveva iniziato bene nell libere ma si è sciolta nel momento clou della qualifica. La casa di Maranello proverà ad usare questa Sprint come test per lanciarsi all'attacco nella qualifica del GP, nella tarda serata italiana, e la gara vera. Lewis Hamilton con l’altra rossa non va oltre la settima piazza. In mezzo ai due alfieri della Ferrari vi sono Max Verstappen e George Russell. L’olandese galleggia a ridosso dei migliori, con una Red Bull che non riesce neanche su questo circuito cittadino a tenere il passo dei tre top team davanti. George Russell è la vera delusione. La qualifica della Sprint ha tempi contratti, non è un banco di prova solidissimo, ma intanto Antonelli è di nuovo davanti. Il campanello d'allarme sta suonando forte: l'italiano giro dopo giro è sempre più leader in Mercedes.
Il mese di stop forzato per la guerra in Medio Oriente non ha giovato alla Aston Martin che anche qui sta facendo pena: ultima fila. Ormai Fernando Alonso e Lance Stroll paiono spettatori non paganti di questo campionato di Formula 1. La situazione è talmente seria che sembra che le avversarie siano disponibili a concedere aiutini regolamentari alla Honda, in modo che i giapponesi riescano a risollevarsi migliorando un propulsore che finora delude su tutta la linea. Non tanto meglio la Cadillac che nel suo primo weekend in casa vedrà le due moposto scattare in in penultima fila. La motivazione aggiuntiva del GP di casa non ha per il momento messo le ali al team debuttante in top class.

Griglia di partenza della Formula 1 nel GP di Miami

Leggi anche

Formula 1: Il giorno della disfatta di HakkinenFormula 1: Il giorno della disfatta di Hakkinen
Formula 1: Quando corrono a Miami? Orari TV live e differiteFormula 1: Quando corrono a Miami? Orari TV live e differite
“Come ho progettato il mio sogno” la biografia di Adrian Newey il “mago” dei tecnici di Formula 1. In vendita su Amazon e in tutte le librerie.
Foto: social Formula 1
Lando Norris

diRiccardo Ventura

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Formula 1
Formula 1

Formula 1: Il giorno della disfatta di Hakkinen

29 aprile 2026
Ferrari
Formula 1

Formula 1: Quando corrono a Miami? Orari TV live e differite

27 aprile 2026
Formula 1
Formula 1

Formula 1, appena partiti già si cambia: tante novità per un Mondiale più autentico

21 aprile 2026

Altre notizie

Superbike Balaton: Nicolò Bulega partirà in pole

SBK Balaton: Bulega distrugge il record di Toprak, Lecuona s'infuria

Superbike
Superbike Balaton: Baldassarri chiude le libere in terza posizione

SBK Balaton Prove 3: Bulega spara il record, Baldassarri alla corte dei grandi

Superbike
Marc Marquez

Marc Marquez superstar: nuovi sponsor e contratti aspettando Ducati

MotoGP
Ducati

Ducati Kagayama rinuncia alla 8 ore di Suzuka: priorità titolo All Japan Superbike

In Pista
ITALJET ROADSTER 400

Italjet Roadster 400: il piccolo mostro da collezione a meno di 10 mila €

Novità

Articoli popolari

Pecco Bagnaia

Crollo Ducati, l'urlo di Pecco Bagnaia: "Non sono felice"

MotoGP
ITALJET ROADSTER 400

Italjet Roadster 400: il piccolo mostro da collezione a meno di 10 mila €

Novità
Superbike Balaton FP: Lecuona ruggisce ancora

SBK Balaton, Prove 2: Lecuona ruggisce, il Mondiale è la coppa Ducati

Superbike
Superbike Balaton: Nicolò Bulega partirà in pole

SBK Balaton: Bulega distrugge il record di Toprak, Lecuona s'infuria

Superbike
motogp-no-wild-card-2027

Stop alle wild card MotoGP, pressione gomme sempre sotto controllo, e non solo: le ultime novità

MotoGP

Loading