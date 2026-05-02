Marc Marquez superstar: nuovi sponsor e contratti aspettando Ducati

Marc Marquez e suo fratello Alex stanno vivendo una fase particolare in questa stagione MotoGP. Dopo l'entusiasmante campionato 2026, conclusosi con i due in testa alla classifica finale, quest'anno faticano a trovare la quadra. Il pilota Gresini è riuscito però a collezionare la prima vittoria stagionale a Jerez, mentre il nove volte iridato annaspa nelle gare lunghe. Intanto però arrivano nuovi sponsor (e contratti) per entrambi i fratelli di Cervera.

Nuovo sponsor personale

Poco conta il panorama attuale nella classe MotoGP, Marc Marquez resta il punto di riferimento in griglia. Il campione in carica è divenuto un'icona dello sport internazionale, capace di attirare folle immense dentro e fuori la pista. A Jerez ha centrato la pole position numero 103 in carriera, ponendolo davanti a tutte le leggende della storia del motociclismo.

Dopo il Gran Premio, il nome dello spagnolo, vincitore della Sprint, è entrato nella famiglia Verisure, leader europeo dei sistemi di sicurezza. D'ora in poi, il logo del marchio adornerà entrambi i lati del casco del pilota di Cervera, che è anche il nuovo ambasciatore del brand. Questo accordo si inserisce nella strategia dell'azienda per rafforzare la propria presenza e posizione di leader di mercato, sfruttando l'immagine di un eroe sportivo che ha già lasciato il segno negli annali.

Nuovi contratti per il 2027-2028

Ma non è tutto, perché nelle prossime settimane arriverà anche l'ufficialità del nuovo accordo con Ducati. Il pilota 33enne continuerà l'avventura in MotoGP insieme alla Casa di Borgo Panigale, nonostante le tante voci che si sono rincorse su un possibile addio al Motomondiale. Suo fratello Alex Marquez , invece, proverà ad inseguire il sogno iridato dopo il successo in terra andalusa, che ha dato un'iniezione di morale all'ambiente Gresini, reduce da una strepitosa stagione MotoGP 2025. Poi sarà la volta di cambiare pagina e tentare un nuovo capitolo con il team KTM factory dal 2027, con uno staff tecnico più amplio e un ruolo chiave nel progetto del brand austriaco.

I fratelli Marquez eroi dei bambini

Entrambi i fratelli Marquez, protagonisti a Jerez, sono diventati simbolo del noto brand Nesquik, del Gruppo Nestlè. Marc e Alex promuovono il noto cacao in polvere e la bevanda proteica "Nesquik UP". Il risultato della partnership commerciale è una campagna pubblicitaria in cui i due atleti compariranno su mega cartelloni pubblicitari sparsi per il territorio spagnolo. Il messaggio dei fratelli è: "Non lasciatevi stressare – basta premere l'acceleratore!".

Gli assi della MotoGP posano con giacche da motociclista neutre e "motociclette" futuristiche. L'obiettivo è coinvolgere le nuove generazioni e creare un legame tra sport e divertimento. Come parte dell'accordo, i fratelli Marquez sono attualmente raffigurati anche sulle lattine della bevanda come parte di un'edizione limitata. Inoltre, è in corso una competizione per i biglietti MotoGP, oltre a un incontro esclusivo con Marc e Alex al circuito.