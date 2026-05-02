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Ducati Kagayama rinuncia alla 8 ore di Suzuka: priorità titolo All Japan Superbike

In Pista
di Alessio Piana
sabato, 02 maggio 2026 alle 7:49
Ducati
Ducati ha vinto tutto quello che c'era da vincere nel motociclismo su pista, per quanto nell'anno del centenario dell'azienda resta e resterà una voce immacolata: la 8 ore di Suzuka. Vittoria, ma anche soltanto un podio, sfiorato nell'edizione 2024 al primo anno del progetto con il Team Kagayama. La Panigale V4 R in termini velocistici si è affermata come una moto che potrebbe ben figurare anche nell'Endurance, ma la direzione intrapresa è un'altra: la squadra di Yukio Kagayama quest'anno non si presenterà al via della "gara delle gare".

NIENTE 8 ORE DI SUZUKA

La stessa compagine nipponica, quest'anno riconosciuta sotto le insegne SDG-Ducati Team Kagayama, ha confermato ufficialmente una notizia trapelata nelle scorse settimane, testimoniata oltretutto dall'iniziale rinuncia del diritto di partecipazione garantitogli in base ai risultati delle precedenti edizioni. La motivazione ufficiale verte sulla volontà del Team Kagayama di fare "all-in" sull'All Japan Superbike dove, al terzo anno del progetto, Ryo Mizuno con la "vecchia" Panigale V4 R Factory ha vinto le prime tre gare stagionali disputatesi tra Motegi e SUGO.

I PROBLEMI DEL 2025

Nel 2024, con la presenza in loco di Paolo Ciabatti, Ducati con il Team Kagayama ha sfiorato una storica pole position ed il podio, sfumato soltanto nell'ultim'ora di gara con Ryo Mizuno, Hafizh Syahrin e Josh Waters che conclusero in quarta posizione. Lo scorso anno, dopo un brutale incidente nei Test di SUGO, un Mizuno a mezzo servizio e non ristabilitosi completamente da un punto di vista fisico riuscì ad incidere soltanto sul finale di stagione, con la V4 R alla 8 ore affidata anche a Leon Haslam e Marcel Schrotter, quest'ultimo incappato in un contatto con un doppiato a gara in corso.

SI PUNTA SULLA NUOVA V4 R

Il Team Kagayama attualmente corre con la "vecchia" Panigale V4 R che, in virtù del monobraccio, ha presentato delle criticità nelle concitate soste ai box, tanto che i dadi per sveltire queste operazioni sono state commissionate dalla stessa squadra di Yukio Kagayama ad un team (Dandelion) della Super Formula. Per il 2027 si spera di poter disporre della nuova V4 R (con il forcellone bibraccio), dominatrice indiscussa del Mondiale Superbike, così da poter puntare al vertice anche alla 8 ore di Suzuka. Che in questo 2026, oltretutto, si disputerà nel medesimo fine settimana del WDW Ducati a Misano Adriatico...

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