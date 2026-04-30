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Marc Marquez beffa tutti: "Era una strategia di marketing"

MotoGP
di Luigi Ciamburro
giovedì, 30 aprile 2026 alle 10:51
Marc Marquez
Marc Marquez e Gemma Pinto a Jerez
Il weekend di MotoGP a Jerez ha regalato tanti colpi di scena nel box Ducati. Marc Marquez ha conquistato la pole position e la vittoria nella Sprint, ma nella gara domenicale è caduto al secondo giro. Dall'altra parte del box, la storia non è stata diversa, con Pecco Bagnaia costretto al ritiro per problemi tecnici alla sua Desmosedici GP26.

Il weekend di Jerez

Il Mondiale MotoGP ha chiuso la prima tappa europea in calendario, con la vittoria che è finita nelle mani del team Gresini con Alex Marquez. Non è un buon momento per la squadra Ducati factory, che nel 2026 ancora non è salita sul gradino più alto del podio in una gara lunga. Tra i due resta una buona intesa e collaborazione, per portare avanti l'evoluzione dell'ultimo prototipo da 1000cc. Le telecamere interne al box hanno ripreso un colloquio fra Marc e Pecco prima dell'inizio delle prove libere a Jerez.

Chiacchierata Bagnaia-Marquez

Il nove volte iridato ha chiesto a Bagnaia se si fosse riposato dopo il Gran Premio degli Stati Uniti. "Non mi sono riposato molto, troppo allenamento", ha risposto il pilota piemontese. "Sono stato in Giappone, un po' qua e un po' là", ha ribattuto Marc Marquez. "Ti piace fare storie", ha scherzato Pecco Bagnaia. "Hai pubblicato una foto all'aeroporto di Haneda... hai combinato un bel pasticcio". Molti pensavano che il fenomeno di Cervera fosse diretto in terra nipponica per incontrare i vertici Honda e firmare il ritorno nel team dell'Ala dorata...
Invece il #93 ha partecipato ad un evento commerciale organizzato da Shoei, il suo fornitore di caschi. Marc ha pubblicato una foto dall'aeroporto del Sol Levante senza dare spiegazioni, alimentando così i rumors sui motivi del suo viaggio... "È una strategia di marketing; altrimenti, di cosa parlerebbero nei podcast?", ha scherzato Marquez.

Nessun ritorno in HRC

In un momento in cui si parla molto del suo eventuale rinnovo con la Ducati o di altre opzioni sul tavolo, vederlo in Giappone ha spinto molti a ipotizzare un ritorno inaspettato alla Honda. Con il GP del Qatar rinviato e il conseguente vuoto in calendario, le teorie su incontri segreti con i vertici della HRC si sono diffuse a macchia d'olio sui podcast di sedicenti esperti.
Il viaggio serviva semplicemente per partecipare a una festa Shoei, il marchio di caschi a cui è legato da tutta la vita. La cosa divertente di questa storia è che Marc Marquez stesso ha confessato di aver postato la foto all'aeroporto per vedere come avrebbe reagito la gente. Una mossa di marketing per attirare attenzione e calamitare l'attenzione dei media. Anche quando si trova fuori dalla pista, il fenomeno di Cervera sa come essere il grande protagonista...

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