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Diggia e VR46 verso la rottura: Valentino Rossi prepara il piano B

MotoGP
di Luigi Ciamburro
giovedì, 30 aprile 2026 alle 9:52
Alessio Salucci
Fabio Di Giannantonio corre la sua terza stagione in MotoGP con i colori VR46, ma potrebbe essere l'ultima. Grazie all'ottimo inizio di campionato, il pilota romano è diventato molto ambito sul mercato. Sul tavolo diverse offerte che potrebbero spingerlo fuori dal box di Valentino Rossi.

Aldeguer firma con VR46

Nonostante il silenzio assoluto sul mercato piloti MotoGP, le trattative vanno avanti per piazzare gli ultimi colpi. Ducati ha scelto il duo Marc Marquez e Pedro Acosta per il prossimo biennio, adesso tocca ai team satellite. Per adesso nella squadra di Tavullia c'è una sola certezza per il 2026: Fermin Aldeguer. Sarà il primo pilota non italiano a vestire i colori VR46, a sua disposizione una Desmosedici 'full-factory' e un contratto diretto con la casa di Borgo Panigale.

Di Giannantonio verso KTM?

Piazzato il primo tassello, la formazione di Valentino Rossi vuole chiudere quanto prima la prossima line-up piloti. La priorità è blindare Di Giannantonio, nonostante le sirene di mercato. "Ricordo che due anni fa, quando lo abbiamo ingaggiato, non c'era molto interesse nei suoi confronti. Noi abbiamo creduto in lui e ora è un elemento molto ambito, il che è fantastico", ha commentato Alessio Salucci a Motorsport.com. Su di lui c'è l'interesse di KTM, che vorrebbe schierarlo al fianco del neo acquisto Alex Marquez. Ma ciò complica la situazione del team VR46, che necessita di un pilota di spessore per la prossima stagione MotoGP.
I vertici di Tavullia stanno cercando di accontentare le richieste economiche, e non solo, del pilota romano. Ma contro l'offerta di un team factory sarà difficile trattenere 'Diggia'. Quindi la sua partenza sembra ormai fatta. "Tutto è possibile. Abbiamo piani B, C e D. Come ho detto, ’Diggia’ è la nostra priorità e sarei deluso se dovessimo ricorrere al piano B, ma in questo sport bisogna sempre avere delle alternative", ha aggiunto il team director.

VR46 pronta per il piano B

Quali sono le alternative? La prima porta il nome di Luca Marini, il cui destino con Honda è al momento incerto. Il fratello di Valentino Rossi avrebbe le porte aperte nel team qualora non dovesse più rientrare nei piani del colosso giapponese. Molto dipenderà dalle sorti del team Tech3, fortemente corteggiato da HRC. Se dovesse lasciare KTM si aprirebbero ulteriori spiragli per Luca, altrimenti il suo posto nel box ufficiale sarebbe in bilico.
Altre alternative prevedono la permanenza di Franco Morbidelli, autore di alcune stagioni opache, che potrebbe persino lasciare la Top Class. In alternativa si fa il nome di Nicolò Bulega, intenzionato a lasciare la Superbike da campione per compiere il grande salto in MotoGP. Bulega è una soluzione molto gradita alla Ducati: darebbe continuità al progetto, inoltre è il pilota che nei prossimi mesi farà i test con la Desmosedici 850 e le gomme Pirelli: un bagaglio di esperienze che potrebbe essere preziosissimo.
Nelle prossime settimane si metterà nero su bianco, intanto VR46 si prepara ad annunciare l'arrivo del talento spagnolo Aldeguer. "È un pilota di punta. Ha già vinto (una gara in MotoGP), è giovane e ha molte qualità. Non è ancora con noi, ma spero che possiamo finalizzare l'accordo nelle prossime due settimane. Lo vogliamo davvero", ha concluso Salucci.

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