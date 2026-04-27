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Formula 1: Quando corrono a Miami? Orari TV live e differite

Formula 1
di Riccardo Ventura
lunedì, 27 aprile 2026 alle 21:30
Ferrari
La sosta è terminata e la Formula 1 è pronta a tornare in azione a Miami, per il primo appuntamento della stagione in terra statunitense. Ecco gli orari.
La pausa di aprile è giunta al termine e dopo un cambio riguardate alcune parti del regolamento la Formula 1 torna a fare sul serio. Le ventidue vetture sono pronte a sfrecciare sullo stradale di Miami. Chi fermerà questa Mercedes? Qui l'appetito dei piloti delle frecce d'argento sarà doppio, visto che si corre pure la Sprint al sabato. La Ferrari potrà mettere i bastoni tra le ruote?

Russell ci sei?

L’ultima tappa in Giappone è stata idilliaca per noi italiani, con Andrea Kimi Antonelli che vinto ed è balzato in testa al mondiale. Ora Andrea proverà a calare il tris ma attenzione a George Russell. L’altro alfiere della Mercedes vorrà rispondere al doppio colpo subito sfruttando questo weekend che assegna più punti in virtù della gara corta. La Ferrari è alla finestra e conta su aggiornamenti tecnici per cercare di ridurre il gap. Il lavoro in questo mese senza attività in pista è stato frenetico a Maranello, chissà se è stato trovato qualcosa che possa rendere più competitiva la SF-26.
La McLaren viene dal podio di Suzuka con Oscar Piastri e vorrebbe riportare Campione in carica Lando Norris più vicino alle posizioni che contatto. il vero nodo è la Red Bull che continua a perdere pezzi importanti nel suo team e ha un Max Verstappen sempre più distratto dalle sirene di altri campionati. L’Aston Martin ha lavorato anch’essa e spera di dare davvero inizio a questo suo 2026 in Formula 1. Finora le monoposto progettate dal mago Adrian Newey sono andate malissimo: possono soltanto migliorare. La Alpine vorrà continuare il percorso intrapreso, con Pierre Gasly che dice di voler puntare ancora più alto per dimostrare l’ottimo lavoro svolto dalla casa francese.

Formula 1 2026, classifica piloti e costruttori

CLASSIFICA PILOTI

  1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 72 punti
  2. George Russell (Mercedes) 63 punti
  3. Charles Leclerc (Ferrari) 49 punti
  4. Lewis Hamilton (Ferrari) 41 punti
  5.  Lando Norris (McLaren) 25 punti
  6. Oscar Piastri (McLaren) 21 punti
  7. Olivier Bearman (Haas) 17 punti
  8. Pierre Gasly (Alpine) 15 punti
  9. Max Verstappen (Red Bull) 12 punti
  10.  Liam Lawson (Racing Bulls) 10 punti
  11. Arvid Lindblad (Racing Bull) 4 punti
  12. Isack Hadjar (Red Bull) 4 punti
  13. Carlos Sainz (Williams) 2 punti
  14. Gabriel Bortoleto (Audi) 2 punti
  15. Franco Colapinto (Alpine) 1 punti
  16. Esteban Ocon (Haas) 1 punti
  17. Nico Hulkenberg (Audi) 0 punti
  18. Alexander Albon (Williams) 0 punti
  19. Valteri Bottas (Cadillac) 0 punti
  20. Sergio Perez (Cadillac) 0 punti
  21. Fernando Alonso (Aston Martin) 0 punti
  22. Lance Stroll (Aston Martin) 0 punti

CLASSIFICA COSTRUTTORI

  1. Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 135 punti
  2. Scuderia Ferrari HP 90 punti
  3. McLaren Mastercard F1 Team 46 punti
  4. TGR Haas F1 Team 18 punti
  5. BWT Alpine F1 Team 16 punti
  6. Oracle Red Bull Racing 16 punti
  7. Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 14 punti
  8. Audi Revolut F1 Team Kick Sauber 2 punti
  9. Atlassian Williams F1 Team 2 punti
  10. Cadillac Formula 1 Team 0 punti
  11. Aston Martin Aramco F1 Team 0 punti

Formula 1 GP di Miami: dove vederlo in TV e in streaming

Il GP di Miami avrà orari serali. Tutto il weekend della Formula 1 sarà trasmesso in diretta TV da SkySport, mentre in streaming i servizi da poter usufruire per seguire l’evento saranno Sky Go e NowTV. TV8 trasmetterà in chiaro e in diretta tutta la giornata di sabato e in differita la gara domenicale. Di seguito riportiamo tutti gli orari del weekend sul circuito di Miami.
Venerdì 1 maggio:
  • 18:00-19:00: Prove libere 1
  • 22:30-23:30: Qualifiche Sprint (differita TV alle ore 16:05 di sabato)
Sabato 2 maggio:
  • 18:00-19:00: Sprintrace (diretta anche TV8) 
  • 22:00-23:00: Qualifiche (diretta anche TV8)
Domenica 3 maggio:
  •  22:00-00:00: Gara (differita TV8 alle 23:30)

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