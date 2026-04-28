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Dai Test di Jerez le ultime cartucce della MotoGP 1000cc e le prime della 850cc

MotoGP
di Alessio Piana
martedì, 28 aprile 2026 alle 7:30
Aerodinamica MotoGP
Lunedì 27 aprile, se vogliamo, per la MotoGP contemporanea è stata una giornata epocale. A Jerez de la Frontera si è svolto il primo Test a stagione in corso previsto dal calendario per il 2026, di fatto l'ultimo in cui le case costruttrici presentano novità concrete per le attuale moto a 1000cc. Qualcuno già guardando al futuro che verrà con le 850cc, ma con la stessa impronta: oggi e domani, sarà una MotoGP con l'aerodinamica a farla da padrona.

MOTOGP FORMULA AERODINAMICA

Il regolamento tecnico che verrà introdotto dal 2027 di fatto non eliminerà i profili aerodinamici, bensì prevede restrizioni se non raggirali, quantomeno compensabili altrove. Se sul cupolino le ali verranno ridotte in termini di dimensioni di 50mm (25mm per lato), i costruttori concentreranno i loro studi e sviluppi altrove. Vedi sulla carena laterale ed al posteriore, ove ci sarà più libertà e meno limitazioni.

ULTIME CARTUCCE DELLA 1000CC

In quel di Jerez un po' tutte le case partecipanti alla MotoGP hanno introdotto degli aggiornamenti in materia di aerodinamica per la stagione corrente, di fatto provando il pista il secondo pacchetto che verrà introdotto a 2026 in corso, l'unico previsto dal regolamento (Yamaha, rientrante nelle concessioni D, esclusa). Questo il caso in primis di Ducati e KTM, con Aprilia che si è spinta persino oltre. La soluzione vista sul codino, volta a monitorare quasi in tempo reale i flussi e, di conseguenza, studiarne in seconda battuta un'aerodinamica ancor più raffinata, guarda già al 2027. Innalzando ulteriormente l'asticella in materia.

OCCHIO ALLE SCARPE

Gli ingegneri delle case costruttrici impegnate nella top class vedono ancora una MotoGP "Formula Aerodinamica", per quanto in prima istanza il focus prioritario sarà la comprensione degli pneumatici Pirelli. Il divieto di dispositivi quali abbassatori e holeshot device verranno compensati in altra maniera, ma se non si arriverà a massimizzare al meglio le specifiche Pirelli, sarà un grave problema. In fondo le moto, specie prototipo, si sviluppano "sulla gomma": anche questo ieri, oggi e domani.

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