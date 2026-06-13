L'enigma Marquez-Vinales e il puzzle MotoGP 2027: non ci stiamo dimenticando qualcosa?

Marc Marquez e Maverick Vinales, problemi e dubbi: il loro futuro in MotoGP non è così scontato...

Cos'hanno in comune Marc Marquez e Maverick Vinales? Il mercato MotoGP 2027 è in pieno fermento, gli annunci forse non si faranno attendere ancora a lungo... Ma ci stiamo dimenticando un dettaglio neanche troppo marginale, chiamato "condizione fisica". Un aspetto che attualmente accomuna appunto i due piloti citati. Marquez non è a posto e non ha nascosto l'ipotesi ritiro, mentre Vinales si trascina un guaio accusato nel GP Sachsenring 2025. La domanda sorge spontanea: ma siamo proprio sicuri che questi due piloti saranno in griglia ancora per molto? Lo diamo per scontato, ma i dubbi sono più che leciti...

Marquez e Vinales "bloccano" Ducati e KTM per la MotoGP 2027

via motogpnews.com), questo in caso la sua condizione fisica non migliori abbastanza da permettergli di continuare a competere da protagonista, com'è sempre stato. Sarebbe una tegola importante per Ducati, già ai saluti con Bagnaia e pronta ad accogliere Acosta per un nuovo super duo nel team factory... Il fatto che Marc Marquez abbia centrato un doppio successo al Balaton Park, circuito con molte curve a sinistra che certo gli ha dato una mano, potrebbe essere il segnale del ritorno oppure un fuoco di paglia, nel senso che ci vuole ancora tempo per riavere la sua "vera versione". Una settimana prima al Mugello aveva sofferto molto, come evidenziato dai vertici Ducati, e Brno sarà un nuovo banco di prova molto importante, ma di conseguenza c'è un altro aspetto da considerare. Si vocifera che il rinnovo tra pilota e marchio ci sia già stato, ma si parla anche di una possibile clausola, ovvero un rinnovo ma senza penale nell'eventualità del ritiro dalle corse a fine 2026 (), questo in caso la sua condizione fisica non migliori abbastanza da permettergli di continuare a competere da protagonista, com'è sempre stato. Sarebbe una tegola importante per Ducati, già ai saluti con Bagnaia e pronta ad accogliere Acosta per un nuovo super duo nel team factory...

"Con questa KTM bisogna frenare in modo molto aggressivo e non ho la forza necessaria", come riportano i colleghi di KTM e Tech3 in un certo senso stanno vivendo lo stesso con Maverick Vinales. Steiner lo sta aspettando, ma l'infortunio alla spalla sinistra, con rottura anche di un legamento, accusato in Germania l'anno scorso s'è rivelato più serio e spinoso del previsto. Ancora adesso il pilota spagnolo, che s'è operato ancora da non molto, ne sente le conseguenze e sta faticando non poco per tornare in forma. Il commento dopo il GP al Balaton è eloquente., come riportano i colleghi di Paddock-GP . Mesi e mesi di lavoro per riprendersi, ma il braccio ancora non risponde come vorrebbe. È una situazione piuttosto seria e nell'anno del rinnovo può certo avere un peso determinante. KTM dovrebbe cambiare totalmente la sua formazione, tranne forse lui, ma a questo punto anche il posto di Vinales è seriamente a rischio. I prossimi GP saranno cruciali per il suo futuro.