Archiviato il Gran Premio di Spagna, le squadre della MotoGP sono rimaste a Jerez de la Frontera per una importante giornata di test . Ciascuna ha i propri motivi per lavorare sodo per affrontare il resto della stagione. Chi è in testa alla classifica vuole restarci, chi insegue vuole recuperare e chi è in grande difficoltà cerca la strada giusta per raggiungere un buon livello di competitività. Sole, pista asciutta e ben gommata: condizioni favorevoli per girare.

La sessione 1 (ore 10-13) è terminata con il miglior tempo di Alex Marquez, vincitore della gara di domenica. Il pilota del team BK8 Gresini ha siglato il best lap in 1'36"394, precedendo di 264 millesimi da Honda di Johann Zarco e di 303 la Ducati di Pecco Bagnaia. In top 5 ci sono anche la KTM di Pedro Acosta e la Ducati del team VR46 guidata da Fabio Di Giannantonio, il quale ha fatto registrare lo stesso crono di Marco Bezzecchi e Raul Fernandez. A chiudere la top 10 Marc Marquez , Jorge Martin e Joan Mir.

MotoGP Test Jerez, Aprilia: il programma di lavoro di Bezzecchi, Martin e Savadori

Aprilia ha fatto sapere che per Marco Bezzecchi è previsto il test di diversi componenti, tra cui un nuovo cupolino con delle innovazioni aerodinamiche. Per Jorge Martín il programma è principalmente incentrato sulla prova di componenti che, a causa dell’assenza ai test invernali e dei weekend di gara molto compressi, non ha ancora avuto modo di utilizzare. Sono previste anche alcune prove in ambito aerodinamico. I due piloti ufficiali hanno anche l'occasione di fare delle prove di elettronica e di testare delle componenti già adoperate dal team satellite Trackhouse. Il tester ⁠Lorenzo Savadori si occupa del consueto lavoro di sviluppo, concentrandosi sulla raccolta dati e sulla verifica di nuovi componenti.

Novità di aerodinamica per Ducati e KTM

Nel box del team Ducati Lenovo si è vista una nuova carena, provata sia da Marc Marquez sia da Pecco Bagnaia. Entrambi i piloti non si stanno trovando completamente a loro agio con la Desmosedici GP26, dunque la casa di Borgo Panigale si è messa a lavorare intensamente per portare delle novità efficaci nel test MotoGP a Jerez. La nuova carena è presente anche nel box Gresini per Alex Marquez, anche lui alla guida della GP26.

Si è visto un nuovo pacchetto aerodinamico anche in casa KTM, con il tester Dani Pedrosa che è stato il primo a portarlo in pista. Ovviamente, tanto lavoro anche nei box Honda e Yamaha. La M1 con nuovo motore V4 è un progetto che ha bisogno di tanto sviluppo, questa giornata è fondamentale per provare a compiere progressi.

MOTOGP TEST JEREZ 2026, RISULTATI SESSIONE 1: TEMPI UFFICIALI E CLASSIFICA FINALE