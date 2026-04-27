Guintoli emoziona alla Maratona di Londra: tributo a Luca, boom di donazioni e primato in tuta da gara

Sylvain Guintoli ha completato un'emozionante Maratona di Londra in memoria del figlio e a scopo benefico, ecco com'è andata.

Sylvain Guintoli ha disputato un'emozionante Maratona di Londra indossando la tuta da gara speciale per onorare il suo piccolo Luca, Ne ha parlato dappertutto, anche agli eventi MotoGP e EWC, per dare massimo risalto alla causa in memoria del figlio. Ieriha disputato un'emozionante Maratona di Londra indossando la tuta da gara speciale per onorare il suo piccolo Luca, scomparso nel luglio 2025 per cancro a soli 6 anni. Una corsa realizzata assieme alle figlie Alicia e Layla, realizzando anche un tempo record, ma in particolare dando risalto alla raccolta fondi per PASIC, l'associazione benefica britannica che fornisce supporto emotivo, pratico, finanziario e sociale alle famiglie di bambini e ragazzi malati di cancro, e che ha dato supporto anche alla famiglia del pilota francese nel periodo della malattia di Luca.

"Una montagna russa di emozioni"

Una particolarità è che Sylvain Guintoli, autore di un tempo di 3:47.46, ha ufficiosamente infranto il record mondiale per la maratona più veloce in tuta da gara (fonte TNT Sports). Ma rimane soprattutto la grandissima emozione per il significato di questa maratona: il ricordo del piccolo Luca e una raccolta fondi finora arrivata ad oltre 16.000 sterline, come scritto da Alicia Guintoli sul proprio profilo social a corsa conclusa. Non sono mancati i supporter, e non solo amici o familiari, lungo la strada, che hanno ripreso e incoraggiato Sylvain Guintoli e le sue figlie, anche loro con una canotta che riprendeva la grafica in omaggio al fratellino, ben presente sulla tuta del papà.

"Nessuna parola può descrivere la montagna russa di emozioni" ha raccontato Alicia Guintoli. "Questa corsa è stata l'emozione più incredibile, con Luca e tutte le persone a cui vogliamo bene che ci hanno spinto fino alla linea del traguardo. Grazie a tutti colori che hanno donato e condiviso la pagina: abbiamo raccolto 16.551 sterline e ancora stiamo contando. Sono senza parole, non si può neanche spiegare cosa significhi per loro e quante famiglie possono aiutare ora. La pagina per donare rimarrà aperta per qualche altra settimana. Tutto per te, Luca".