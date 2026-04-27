Test Jerez, 1-2-3 Aprilia e Ducati insegue: classifica finale, sorprese e novità

Completata la giornata unica di test ufficiali per la categoria MotoGP sul Circuito de Jerez-Angel Nieto. La classifica e le novità.

Lunedì di test concluso nel segno delle Aprilia. Al top il duo Trackhouse Racing (come sottolineato proprio dalla casa veneta, fondamentale nel processo di sviluppo), con Ai Ogura che proprio nei minuti finali stampa un 1:35.944, sopravanzando di appena 5 millesimi Raul Fernandez, a lungo in vetta. Si ripartiva dal crono di 1:36.394 di Alex Marquez nel turno del mattino . Meglio detto però, comanda un terzetto Aprilia, visto che Marco Bezzecchi è terzo, davanti per soli 5 millesimi a Marc Marquez, primo delle Ducati. Fine della corsa a Jerez, dopo il Gran Premio diamo per completati anche i test ufficiali della classe MotoGP sul tracciato andaluso. A referto gli incidenti di Diogo Moreira e Jack Miller, con qualche conseguenza solo per le rispettive moto. Ecco le novità ed i tempi conclusivi.

Cosa s'è visto oggi

Attenzione ad Aprilia anche in occasione di questa giornata unica di test ufficiali a Jerez. La casa veneta infatti ha portato prima un curioso codone con un sistema di raccolta dati, e poi un cupolino innovativo, oltre a svolgere un intenso lavoro di set up e non solo con Jorge Martin, per recuperare tutto il tempo perso data l'assenza nei test invernali. Come confermato già durante il weekend del GP di Spagna, ci sarà poi il debutto anche da parte di Aprilia del motore 850cc nelle giornate di mercoledì e giovedì con il tester Lorenzo Savadori.

In KTM s'è vista una nuova carena con Dani Pedrosa, mentre Pedro Acosta ha lavorato su diverse soluzioni aerodinamiche. In Yamaha c'è un nuovo pacchetto aerodinamico posteriore, mentre in casa Honda non si sono viste novità ma solo lavoro su setting ed elettronica: bisogna pensare sia allo sviluppo di quest'anno che al 2027, come ha spiegato Alberto Puig a motogp.com nel corso della giornata di test. Ducati infine ha fatto le sue prove di aerodinamica con una nuova carena, alla ricerca della giusta soluzione per essere ben più competitivi e ravvivare la sfida ad Aprilia.

La classifica finale