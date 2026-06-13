Formula 1 Spagna: Russell si prende la Pole ma Hamilton è lì

George Russell firma la pole e vicino a lui scatterà Hamilton. malissimo Leclerc che va a muro e partirà decimo. Antonelli scatta terzo in un GP che si annuncia fiammeggiante.

Decima pole per il britannico che così raggiunge il mito Jochen Rindt. Il pilota Mercedes risponde così al doppio zero ma sa che deve portare a casa i 25 punti, altrimenti dopo Barcellona si farà davvero difficile riaprire il Mondiale. Vicino a lui scatta il suo ex compagno di squadra, un certo Lewis Hamilton che ha morso il connazionale perdendo la Pole per meno di 6 centesimi! Il ferrarista ci proverà, è davvero in forma e chissà che i nuovi aggiornamenti sulla SF-26 non siano davvero efficaci. Terzo Andrea Kimi Antonelli con l’altra Mercedes e vicino a lui in seconda fila partirà Lando Norris, con una McLaren comunque insidiosa.

Leclerc che errore!

La terza fila sarà tutta Red Bull con Max Verstappen che si piazza davanti ad Isack Hadjar. Settimo Oscar Piasti con l’altra McLaren con vicino Liam Lawson con la Racing Bulls. Ottimo Nico Hulkenberg nono con la Audi e decimo purtroppo lo sconfitto di oggi. Nel corso della Q3 esce di scena Charles Leclerc aandando contro le barriere distruggendo la parte anteriore della SF-26. L’errore del ferrarista comporta una bandiera rossa e scatterà decimo. Un momento no per il monegasco che dovrà risollevarsi già in gara.

Questa volta la magia a Pierre Gasly non riesce e chiude quattordicesimo addirittura dietro al compagno Franco Colapinto. La Alpine sta soffrendo la pista catalana dopo la bella prova nel Principato. La gara di casa per Fernando Alonso rischia di essere davvero amara visto che scatterà ultimo. Dietro anche al compagno Lance Stroll che chiude l’ultima fila. Questa Aston Martin non riesce proprio ad andare e dopo 40 qualifiche il canadese si posiziona davanti allo spagnolo. La pioggia non è attesa e dunque c’è da chiedersi, chi salverà il soldato Alonso?

Griglia di partenza della Formula 1 nel GP di Spagna

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Foto: social Formula 1