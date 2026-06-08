Formula 1: Le cartoline da Monaco, chi ride e chi piange

Il GP di Monaco certifica la supremazia di Antonelli e la Mercedes in una pista dove tutti credevano che la W17 avrebbe faticato. Ma così non è stato, anzi, ha dominato.

Il caos, la Safety Car ed anche una bandiera rossa: il GP di Monaco torna nella sua versione Casinò.La sesta tappa del Mondiale Formula 1 ci ha regalato molte emozioni ma non ha cambiato il vincitore: Andrea Antonelli è sempre più protagonista. E' presto per fare calcoli, presto per tagliare qualcuno fuori dalla lotta iridata. Ma intanto il pilota Mercedes festeggia il quinto successo consecutivo, una striscia che la dice lunga sul potenziale. Intanto un pilota italiano torna a vincere a Monaco, e il gusto è ancora maggiore considerando che si tratta del leader della classifica iridata. Intere generazioni non hanno mai vissuto questo. Antonelli è il pilota da battere? Sei GP sono pochi per emettere sentenza, ma intanto la pista parla chiarissimo.

I promossi

Antonelli ha mandato una cartolina ai genitori con l’immagine di lui che si tuffa dal porto, la foto che entrerà nei libri di storia della F1. Vincere nel Principato non è da tutti ed eleva lo status di un pilota. Riuscirci a 19 anni segnando un Grand Chelem, cioè pole, vittoria e giro veloce, è pazzesco. Stavolta nel finale è successo di tutto ma lui è rimasto calmo perché si fida della sua Mercedes e di Toto Wolff. Lewis Hamilton inviato una cartolina a Maranello di lui che guida la sua SF-26. La prova del britannico è stata bella ma ha avuto anche dei momenti no come la penalità. Riesce comunque a fare podio e riesce soprattutto a far capire che lui ha ancora voglia di correre e lottare. Se la squadra lo segue lui può essere ancora vincente. Nel ruolo di portafortuna adesso c'è a la sua Kim Kardashian. Isack Hadjar ha spedito una cartolina a casa con la foto del podio. il primo centrato con la Red Bull dopo una prova caotica. Queste sono iniezioni di fiducia dopo le difficolta di adattamento al nuovo team.

Liam Lawson ha inviato una cartolina a Faenza, sede della Racing Bull, con l’ordine d’arrivo: il neozelandese continua a fare risultati. Questo è il Liam che avevamo conosciuto e ora la scuderia che lo ha riaccolto a braccia aperte già dallo scorso anno ne raccoglie i frutti. Alexander Albon ha spedito una cartolina a Grove con un bel 4 disegnato, ovvero, i punti conquistati. Il thailandese come sempre a Monaco fa il lavoro sporco e rallenta il gruppo, dice che questa cosa non gli piace ma porta a casa sempre ottimi risultati nel Principato sapendo come ci si deve comportare. Fernando Alonso ha mandato una cartolina a Silverstone, sede della Aston, con l’immagine di una roulette. La casella su chi punto lo spagnolo nel Principato è perfetta, una top 10 agguantata grazie alle penalità degli altri, ma anche al suo capire che su quelle strade è meglio non rischiare e che a volte la dea bandata può aiutarti.

I bocciati

George Russell ha vissuto un week end da pianto. Sempre lento, sempre fuori dai giochi di una gara folle. L’errore del muretto è grave, perché non gli fa scontare la penalità: assurdo in questa F1 supertecnologica. Ora Russell si ritrova con due zero di fil: per salvare il Mondiale contro un Antonelli che vince a raffica a questo punto serve un miracolo. La Cadillac ha mandato una cartolina a Sergio Perez con una casella della griglia di Monaco. Sbaglia due volte a posizionarsi: povero Perez ma soprattutto povera Cadillac che era riuscita nell’impresa di conquistare il suo primo punto. Ma il messicano ha sbagliato a schierarsi anche alla ripartenza, mandando tutto in fumo. Max Verstappen ha inviato una cartolina di lui fermo sulla griglia alla Red Bull. Peccato, l’olandese in una pista così poteva fare la differenza e in qualifica l’aveva fatta. Queste sono le gare.

Charles Leclerc ha inviato una cartolina alla Brembo con l’immagine di lui a muro. Il monegasco ha dato la colpa ai freni per l’uscita e l’azienda italiana gli ha risposto. Quello che esce è che Charles è parso frustrato dal richiamo ai box che ha fatto scontare la penalità a Lewis senza fargli perdere la posizione e Leclerc più volte si è attaccato alla radio per delle spiegazioni. Peccato, doveva essere una festa ed invece questo GP è stato un incubo. Pierre Gasly ha spedito una cartolina col suo cuore spezzato a tutti i suoi tifosi. Povero Pierre, pensava di aver fatto podio ma la Alpine non lo aveva avvisato che aveva una penalità sul groppone. Qui a differenza della Mercedes va detto che il team francese non ha detto nulla perché non riteneva giusta la penalità ed ha fatto ricorso. Ma certo che a Gasly potevano dirlo, lo ha scoperto solo quando stava rientrato e per tutto il giro d’onore credeva di essere giunto terzo. Incredibile.

La Formula 1 va di corsa a Barcellona

Le emozioni di Monaco sono alle spalle e dobbiamo subito archiviarle visto che già da venerdì le vetture di Formula 1 saranno di scena sul tracciato di Barcellona. Ora che la tappa che doveva essere anti Mercedes è passata indenne per il team anglo-tedesco e la domanda che sorge è: quando vedremo vincere una vettura diversa? Attenzione però, si va in una pista che nel 2016 divenne teatro di uno scontro duro tra due piloti Mercedes: può ricapitare ? Toto Wolf, il grande capo, fa gli scongiuri, ma le dieci scuderie avversarie sognano...

“Come ho progettato il mio sogno” la biografia di Adrian Newey il “mago” dei tecnici di Formula 1. In vendita su Amazon e in tutte le librerie.

FOTO: Formula 1