Andrea Antonelli mette la sua Mercedes davanti a tutti nelle qualifiche di Monaco. Accanto ci sarà Max Verstappen, la seconda fila tutta Ferrari.

Dopo ventidue anni un italiano torna davanti a tutti nella qualifica del GP Monaco di Formula 1. L’ultimo era stato Jarno Trulli con la Renault nel 2004. Andrea Kimi Antonelli con il razzo Mercedes ha fatto una magia. Sembrava fatta per Max Verstappen, invece all'ultimo istante Antonelli è riuscito a controllare la W17 fra i Guard Rail delle stradine del Principato, prendendosi una fetta di GP. Qui partire davanti è una forte ipoteca sulla vittoria, ma ovviamente servirà molta concentrazione per concretizzare questa pole.

Verstappen ha assaporato la prima casella, ma si è dovuto arrende. Adesso il quattro volte campione del mondo di F1 proverà a prendersi il primato alla prima curva, una manovra difficilissima ma di vitale importanza per le sue speranze di vittoria. La seconda fila è tutta Ferrari con Lewis Hamilton che partirà davanti a Charles Leclerc . Il monegasco nella Q3 non è stato perfetto. Le libere del venerdì avevano rinfocolato le speranze dei ferraristi, ma adesso vincere questo GP sembra un'ipotesi abbastanza remota.

Russell che legnata!

George Russell esce ancora sconfitto e domani spererà nella fortuna che non lo ha baciato in Canada. Il Lord britannico prende una sonora sconfitta da Antonelli e partirà sesto ,perché davanti a lui ci sarà anche Isack Hadjar con la Red Bull. La quarta fila è tutta papaya con Oscar Piastri a precedere Lando Norris. La McLaren dimostra tutte le sue difficoltà nell’affrontare le curve lente che sono la caratteristica principale nel Principato. Pierre Gasly scatterà nono con l’Alpine e a chiudere la Top 10 in queste qualifiche troviamo la Racing Bulls di Liam Lawson.

Bandiera rossa durante la Q1 per via dell’incidente di Gabriel Bortoleto, che è andato a baciare le barriere all’ingresso della chicane del porto. Il pilota è uscito indenne ma ha parcheggiato in pista la sua AUDI. Questi errori domani potrebbero diventare fondamentali per chi resterà in pista e diventare un jolly magari per l’uscita di una Safety Car O della bandiera rossa. I piloti dovranno fare il loro tra le strettoie del Principato ma anche le strategie dei team dovranno essere rapidissime. Il meteo promette tempo bello. E' difficile capire se vedremo il solito noioso trenino fin dalla partenza oppure possa essere un GP movimentato.

Griglia di partenza della Formula 1 nel GP di Monaco

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Foto: social Formula 1