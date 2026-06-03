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Ferrari blindata: Leclerc pilastro del Cavallino, accordo lungo mentre il mercato piloti si scalda

Formula 1
di Riccardo Ventura
mercoledì, 03 giugno 2026 alle 10:46
Leclerc
La vigilia del GP di Monaco apparecchia l'annuncio che tutti attendevano: Charles Leclerc e Ferrari continueranno insieme.
L'amore fra il pilota monegasco e la Rossa a questo punto è quasi eterno: non è stata chiarita l'ampiezza dell'estensione contrattuale, ma si parla di un pluriennale. L'inizio di questo mondiale non è stato brillantissimo, il 2026 doveva essere la svolta tecnica. Ma le difficoltà non scalfiscono il rapporto. Leclerc-Ferrari è uno dei matrimoni più longevi che si siano mai visti in Formula 1, anche se ancora quel Mondiale tanto atteso non si vede all'orizzonte.

Fedeltà

Charles Leclerc a Montecarlo è di casa, letteralmente. Quindi è il terreno ideale per ripetere l’impresa del 2024. Vincere in casa è il sogno di ogni pilota e Charles può farlo quasi sotto le finestre della sua abitazione. Il monegasco veste il rosso dal 2019 e se contiamo anche gli anni nell’Academy sono ben undici anni che fa parte della famiglia di Maranello. L'annuncio è segnale forte in un momento cruciale, visto che molti piloti sono in scadenza e il mercato si fa incandescente. Leclerc con questa mossa dà fiducia al progetto tecnico anche se la SF-26 non sta rispettando le attese. Il contratto in realtà non era in scadenza, quindi all'annuncio dell'estensione è stato quasi un fulmine a ciel sereno. Servirà a dare nuova spinta al Cavallino?

La Ferrari crede in Charles

Il Cavallino Rampante forse temeva che Leclerc finisse nel mirino della concorrenza. Il legame forte con il pilota è quanto mai opportuno in questo momento. Leclerc è i pilastro al quale affidarsi: anche nei momenti difficili lui fa squadra e non turba un'ambiente che cammina storicamente sul filo del rasoio. Il rischio però è che l'amore resti platonico: Leclerc-Ferrari per adesso sembra una storia d'amore senza realizzazione, come quella con Jean Alesi piuttosto che la saga condita dai titoli Mondiali di Michael Schumacher. Il francese si dimostrò molto attaccato alla casa italiana ma i risultati non sono mai giunti, mentre con il tedesco si è scritta una pagina di storia della Formula 1. La Ferrari quindi si porta avanti, adesso bisognerà capire il destino di Lewis Hamilton. L'alternativa ci sarebbe: il giovane Olivier Bearman per adesso parcheggiato in Haas.

Leclerc-Ferrari è ora

Tutti i tifosi della Ferrari amano Leclerc: un pò per i due trionfi a Monza, ma soprattutto per l'attaccamento alla squadra. Ora serve chiudere questo cerchio, puntando a quel titolo che proietterebbe Charles nella storia F1. Anche se Andrea Antonelli è in testa al mondiale e sta diventando un personaggio globale, la maggior parte degli italiani tifano ancora Charles Leclerc in quanto pupillo della Ferrari. Quindi a Maranello devono lavorare sodo: la fiducia del pilota ora va ripagata.

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FOTO: Formula 1
Charles Leclerc

diRiccardo Ventura

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