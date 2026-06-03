Ducati e Marc Marquez in affanno: "Fa molto male"

Marc Marquez è ritornato al Mugello dopo aver saltato le gare di Le Mans e Catalunya. Con un'Aprilia in forte ascesa, una RS-GP attualmente superiore alla Desmosedici, il titolo iridato rischia di allontanarsi da Borgo Panigale per approdare a Noale, dove Marco Bezzecchi e Jorge Martin promettono una bella sfida fino all'ultimo per accaparrarsi lo scettro della MotoGP.

La spalla di Marc preoccupa

In Ducati resta poco da fare fino a quando Marc Marquez non sarà in forma smagliante. Resta un grande interrogativo sulle condizioni di salute del nove volte campione del mondo, reduce da un doppio intervento alla spalla e al piede. Ma se il piede non dà preoccupazioni sullo stile di guida, la spalla destra resta ancora un limite per il pilota di Cervera, specie nelle curve a destra. "Nessuno mi ha detto che in futuro tornerò come prima, però ci provo - ha ammesso il #93 dopo il Mugello -. Non voglio mollare senza averci provato. Se sono qui è perché voglio allungare la mia carriera".

Stanco. Chiaramente, in questo momento Marc ha ancora bisogno di recuperare e gli serviranno alcune gare per essere al cento per cento. È contento, perché capisce che il problema è stato risolto e ha solo bisogno di tempo per tornare in forma". In un'intervista rilasciata ad 'AS', il team manager Davide Tardozzi ha parlato del suo pilota, alle prese con una fase di riabilitazione che sarà ancora lunga. "".

Aprilia sorpassa Ducati

Nell'ultimo terzo del GP d'Italia i muscoli hanno cominciato a cedere e Marquez si è visto costretto a rallentare, passando dalla lotta per il 4° posto con Pedro Acosta al settimo posto finale. In ogni caso le Aprilia sono uno step avanti e Tardozzi non può negarlo. "Fa molto male, ma tanto di cappello all'Aprilia, che ha fatto un lavoro fantastico. Dobbiamo essere onesti e dire che questa volta l'Aprilia è la migliore. Però conosco la Ducati, non ci arrenderemo mai, nemmeno in questo campionato. Siamo indietro in classifica, ma prometto che vinceremo delle gare quest'anno".

Nell'ultimo weekend del Mugello non ci sono stati molti fischi nei confronti di Marc Marquez. Merito anche del manager italiano, che nel 2025 si è rivolto al pubblico sugli spalti urlando "E' rosso". Tardozzi conclude: "Se la gente potesse conoscere l'uomo, Marc Marquez, non direbbe certe cose su di lui".