Bagnaia furioso in sala stampa: "Rispettate le nostre decisioni"

Pecco Bagnaia è salito per la prima volta in questa stagione sul podio della MotoGP davanti ai tifosi di casa. Un'ottima prestazione che può dare fiducia al pilota del team Lenovo Ducati in vista del proseguimento di campionato, al comando per gran parte della gara al Mugello. Alla fine ha dovuto cedere il passo alle Aprilia che vivono un momento di grazia. In conferenza stampa qualcosa è andato storto per l'allievo della VR46 Academy...

Primo podio stagionale al Mugello

Bagnaia ha mantenuto la testa del GP d'Italia dal terzo al tredicesimo giro, quando non è più riuscito a contenere le RS-GP di Marco Bezzecchi e poi di Jorge Martin. Ha rischiato di vedersi strappare il terzo posto da Ai Ogura nel finale, che si è infilato sotto all'ultima curva. Tuttavia è riuscito a contenere l'attacco del rivale giapponese e a salire sul podio di casa. Ma se la gara fosse durata anche un solo giro in più avrebbe perso la top-3, a causa di una scarsa aderenza al posteriore. Nelle ultime due stagioni MotoGP, Pecco Bagnaia lamenta problemi con il bilanciamento della moto, insieme al suo staff tecnico stanno provando ad assestare qualche modifica.

I risultati stanno arrivando, stiamo progredendo a poco a poco e penso che in futuro sarò in grado di competere con le Aprilia". Ogni Gran Premio diventa un esame per la moto e per se stesso. Ma la corsa al titolo mondiale sembra già fortemente condizionata. Nonostante l'ottima prestazione di Bagnaia con la Ducati, il piemontese si trova solo settimo in classifica generale , a 91 punti dal leader Bezzecchi. S'intravede però uno spiraglio di luce: "".

Pecco diventerà papà

Nella conferenza stampa post-Gran Premio d'Italia, una domanda ha leggermente oscurato il sorriso di Pecco. Un giornalista gli ha chiesto come si sentisse a pochi mesi dalla nascita del suo primogenito e se l'evento possa influire sulle sue prestazioni. Il due volte campione MotoGP non ha nascosto un certo disappunto per l'interferenza nella vita privata. "Siamo atleti e dobbiamo rispondere alle domande, ma penso che debba prevalere il rispetto per la vita personale e privata dei piloti. È così che funziona il giornalismo", ha detto il pilota #63.

La pubblicazione della notizia gli ha dato non poco fastidio, ha cercato di tenerla segreta quanto più a lungo possibile. Anche per una questione di rispetto nei confronti della moglie Domizia Castagnini. "Non è vero che non volessimo che la notizia fosse pubblicata, ma credo che la nostra vita privata meriti rispetto", ha proseguito Pecco Bagnaia.

Ciononostante, ha anche elogiato la professionalità dei giornalisti che non hanno reso pubblica l'informazione. "Voglio ringraziare tutti i giornalisti qui presenti perché molti lo sapevano da tempo e non hanno detto nulla. Uno di loro, che passava di tanto in tanto, l'ha pubblicata online e, per me, questo è sbagliato. Devono rispettare le decisioni dei piloti".

Svelato l'arcano, Bagnaia afferma infine che essere padre "è una delle cose migliori che mi siano mai capitate". Ha anche risposto a chi sostiene che la paternità faccia perdere ai piloti un paio di decimi di secondo. "Non credo che succederà, forse li guadagnerò perché sarà una motivazione che mi spingerà avanti", ha concluso. Inoltre, "sarà un bambino con tanti zii, quindi se mi stancherò di lui, lo affiderò a Bez".