Il TT 2026 doveva essere una celebrazione del 30° anniversario dalla prima gara affrontata al Mountain Course da Maria Costello , una delle "Lady" di maggior successo delle corse su strada. Tragicamente, Maria è incappata in un tremendo schianto nelle corso delle prove riservate ai Sidecar, dove ha rimediato delle serie conseguenze. Rese note dalla diretta interessata che ha avviato una raccolta fondi per far fronte a tutte le spese mediche del caso.

LE CONDIZIONI DI MARIA COSTELLO

A seguito dell'incidente dello scorso 26 maggio, Maria Costello è attualmente paralizzata dalla quinta e sesta vertebra toracica in giù. Le stesse T5 e T6 hanno comportato una frattura della colonna vertebrale, oltre ad un braccio, a diverse costole, del naso, dell'orbita oculare (con lacerazioni tra gli occhi), dello sterno ed una lacerazione epatica di guardo grado. Maria, come riportato nel messaggio di apertura della raccolta fondi che si pone di raggiungere il target delle 200.000 sterline (quasi 90 mila finora raccolte), avrà bisogno di cure fisioterapiche specialistiche e forse di interventi chirurgici per recuperare l'uso delle gambe. Detto che, a prescindere dalla bontà del processo di riabilitazione, le lesioni riportate avranno un impatto permanente sulla sua vita.

LA NUOVA VITA DI MARIA COSTELLO

Il messaggio pubblicato dal "Team Maria" è piuttosto eloquente: "Dopo una vita dedicata completamente allo sport che ama, ora dovrà incanalare quella determinazione verso la guarigione e il recupero". Cambiando vita, prossima al suo compleanno del 9 giugno prossimo. "Maria dovrà cambiare casa o apportare modifiche alla sua abitazione, rendendo necessari adattamenti per l'accessibilità ovunque si trovi. Avrà bisogno di un letto, una doccia e una cucina adattati, un montascale e un veicolo speciale per il trasporto. Maria dovrà sottoporsi ad ulteriori interventi chirurgici nelle prossime settimane e nei prossimi mesi e necessiterà di riabilitazione e fisioterapia specialistiche".

STOP AI SIDECAR

Maria Costello, nominata MBE per i suoi straordinari traguardi nel motociclismo e per l'impegno nella promozione di questo sport, inizierà una nuova vita. Contestualmente, anche il TT ha deciso di bandire i Sidecar per questa edizione, scelta replicata dalla Southern 100 delle prossime settimane. Un'edizione del Tourist Trophy che ha offerto una straordinaria prima gara delle Superbike con il successo di Dean Harrison, ma dove ha perso la vita Daniel Ingham e, parlando dei tre ruote, Maria Costello ha sofferto conseguenze che segneranno la sua quotidianità.