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I segreti della Honda CBR che ha sbancato con Dean Harrison il TT Superbike

In Pista
di Alessio Piana
martedì, 02 giugno 2026 alle 7:58
Honda
Per la nuova Honda CBR 1000RR-R (sigla SC82) i non-risultati raggiunti in questi anni nel Mondiale Superbike rappresentano un'anomalia. Di fatto l'ultima generazione della Fireblade, nei più disparati campionati motociclistici nazionali ed internazionale, si è confermata una moto vincente. Ovunque. Su pista, nelle corse di durata e... su strada! L'affermazione di Dean Harrison al TT Superbike non è frutto del caso, con una CBR che veste i colori ufficiali Honda Racing UK, ma di fatto ha pochi interventi rispetto ad una Superbike standard.

LA HONDA CBR VITTORIOSA AL TT

Vedendo i risultati degli ultimi anni, si diceva che la potenza della BMW M 1000 RR potesse far la differenza ancor oggi. La Honda CBR 1000RR-R è invece più equilibrata e, in base alle indicazioni dello stesso Dean Harrison oltre che John McGuinness, si è deciso di intervenire più sulla facilità di guida. Avvicinando più questa Superbike a delle specifiche Superstock, rinunciando ad alcune parti (centralina MoTeC in primis) adottate dallo stesso team nel BSB. L'elettronica è parte di un Kit HRC ottimizzato dalla squadra che ha segnato memorabili pagine di storia al TT dell'Isola di Man.

MOTO GETTONATISSIMA

Rendere la CBR più gestibile ha comportato anche allo sviluppo di un motore che possa garantire una bella coppia ed erogazione, senza tuttavia pregiudicare la velocità massima, fondamentale al TT non soltanto a Sulby. I dati emersi confermano la bontà del lavoro compiuto, partendo da una base ottima. La Fireblade è per l'appunto una moto equilibrata per le corse su strada, tanto da esser gettonatissima da tutti i big. Oltre al team Honda Racing UK, anche Michael Dunlop l'ha scelta per la Superbike (a scapito dell'esordio della nuova, fiammante Ducati Panigale V4 R 2026), ma ci corrono anche assi come Josh Brookes e Jamie Coward. Con sviluppi delle rispettive squadre, ma sempre con eccellenti risultati.

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