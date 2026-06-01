Formula 1: Quando corrono a Monaco? Orari TV live e differite

La Formula 1 sta per tornare nelle stradine di Monaco per il suo sesto round della stagione. Vediamo insieme come ci arrivano e diamo un’occhiata agli orari.

La Formula 1 sbarca in Europa e si appresta a vivere il suo weekend di alta classe, quello di Monaco. Il GP del Principato è sempre uno dei più importanti e storici ed anche quest’anno tutti i piloti in griglia vorranno scrivere il loro nome nell’albo d’oro. Le Mercedes sono ancora avanti e sono le favorite ma attenzione, perché le incognite a Monaco ci sono sempre anche se negli ultimi anni abbiamo assistito a molte gare scontate sin dalla qualifica. La McLaren proprio in questo GP si appresta a vivere una domenica speciale e storica per la sua storia, proprio nella pista dove tutto ha avuto inizio.

La McLaren alla millesima

Favorite le frecce d’argento Mercedes con George Russell che sarà chiamato a sfogare la frustrazione per lo zero in Canada, causa un guasto sulla sua W17. Il Lord britannico sa che deve vincere come anche Andrea Antonelli che però dopo le quattro affermazioni di fila può anche permettersi di non rischiare oltre il dovuto. I due sanno che si giocheranno molto al sabato, come anche la Ferrari che sul giro secco può contare su due assi. Charles Leclerc e Lewis Hamilton si esaltano in qualifica e a Montecarlo potrebbe davvero riuscire il miracolo. Difficile ma anche il monegasco ha detto che la SF-26 dovrebbe adattarsi bene al Principato; quindi, una fiamma di speranza si può coltivare.

La McLaren pare l’anti Mercedes e domenica festeggerà mille GP in Formula 1. La casa di Woking sfoggerà per l’occasione una livrea speciale e già sui social ha ripercorso tutta la sua storia, che era inizia proprio a Monaco nel 1966 . La Red Bull è parsa in ripresa in Canada con Max Verstappen che proverà anche lui a fare un bel salto il sabato, la strategia di tutti. Pierre Gasly proverà con la Alpine e chissà che non possa finire come nel 1996. Trent'anni il GP di Monaco più folle di sempre: al traguardo giunsero solo sette monoposto e a vincere fu Olivier Panis con la Ligier.

Formula 1 2026, classifica piloti e costruttori

CLASSIFICA PILOTI

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 131 punti George Russell (Mercedes) 88 punti Charles Leclerc (Ferrari) 75 punti Lewis Hamilton (Ferrari) 72 punti Lando Norris (McLaren) 58 punti Oscar Piastri (McLaren) 48 punti Max Verstappen (Red Bull) 43 punti Pierre Gasly (Alpine) 20 punti Olivier Bearman (Haas) 18 punti Liam Lawson (Racing Bulls) 16 punti Franco Colapinto (Alpine) 15 punti Isack Hadjar (Red Bull) 14 punti Carlos Sainz (Williams) 6 punti Arvid Lindblad (Racing Bull) 5 punti Gabriel Bortoleto (Audi) 2 punti Esteban Ocon (Haas) 1 punti Alexander Albon (Williams) 1 punti Nico Hulkenberg (Audi) 0 punti Valteri Bottas (Cadillac) 0 punti Sergio Perez (Cadillac) 0 punti Fernando Alonso (Aston Martin) 0 punti Lance Stroll (Aston Martin) 0 punti

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 219 punti Scuderia Ferrari HP 147 punti McLaren Mastercard F1 Team 106 punti Oracle Red Bull Racing 57 punti BWT Alpine F1 Team 35 punti Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 21 punti TGR Haas F1 Team 19 punti Atlassian Williams F1 Team 7 punti Audi Revolut F1 Team Kick Sauber 2 punti Cadillac Formula 1 Team 0 punti Aston Martin Aramco F1 Team 0 punti

Formula 1 GP di Monaco in TV e in streaming

Il GP di Monaco ci riporta ad orari più canonici e come sempre, consigliamo di seguire la qualifica che è fondamentale tra le vie strette di Monaco, ma attenzione alla gara perché tutto può succedere a Montecarlo. Tutto il weekend della Formula 1 sarà trasmesso in diretta TV da SkySport, mentre in streaming i servizi da poter usufruire per seguire l’evento saranno Sky Go e NowTV. TV8 trasmetterà in chiaro l’evento ma in differita, proponendo: le qualifiche e la gara. Di seguito riportiamo tutti gli orari del weekend sul circuito di Monaco.

Venerdì 5 giugno:

13:30-14:30: Prove libere 1

17:00-18:00: Prove libere 2

Sabato 6 giugno:

12:30-13:30: Prove libere 3

16:00-17:00: Qualifiche (differita TV8 alle 19:00)

Domenica 7 giugno:

15:00-17:00: Gara (differita TV8 alle 18:30)

“Come ho progettato il mio sogno” la biografia di Adrian Newey il “mago” dei tecnici di Formula 1. In vendita su Amazon e in tutte le librerie.

FOTO: social formula 1