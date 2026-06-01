Formula 1: Quando corrono a Monaco? Orari TV live e differite

La Formula 1 sta per tornare nelle stradine di Monaco per il suo sesto round della stagione. Vediamo
insieme come ci arrivano e diamo un’occhiata agli orari.
La Formula 1 sbarca in Europa e si
appresta a vivere il suo weekend di alta classe, quello di Monaco. Il GP del
Principato è sempre uno dei più importanti e storici ed anche quest’anno tutti
i piloti in griglia vorranno scrivere il loro nome nell’albo d’oro. Le Mercedes
sono ancora avanti e sono le favorite ma attenzione, perché le incognite a Monaco
ci sono sempre anche se negli ultimi anni abbiamo assistito a molte gare scontate
sin dalla qualifica. La McLaren proprio in questo GP si appresta a vivere una
domenica speciale e storica per la sua storia, proprio nella pista dove tutto ha
avuto inizio.
La
McLaren alla millesima
Favorite le frecce
d’argento Mercedes con George Russell
che sarà chiamato a sfogare la frustrazione per lo
zero in Canada, causa un guasto sulla sua W17. Il Lord britannico sa che deve
vincere come anche Andrea Antonelli che però dopo le quattro affermazioni di fila può anche permettersi di non rischiare oltre il dovuto. I due sanno che si
giocheranno molto al sabato, come anche la Ferrari che sul giro secco può
contare su due assi. Charles Leclerc e Lewis Hamilton si
esaltano in qualifica e a Montecarlo potrebbe davvero riuscire il miracolo. Difficile
ma anche il monegasco ha detto che la SF-26 dovrebbe adattarsi bene al Principato;
quindi, una fiamma di speranza si può coltivare.
La McLaren pare l’anti Mercedes e domenica festeggerà mille GP in Formula 1. La casa di Woking sfoggerà per l’occasione
una livrea speciale e già sui social ha ripercorso tutta la sua storia, che era
inizia proprio a Monaco nel 1966
. La Red Bull è parsa in ripresa in Canada con
Max Verstappen che proverà anche lui a fare un bel salto il sabato, la strategia di tutti. Pierre Gasly proverà con la Alpine e chissà che non possa finire come nel 1996. Trent'anni il
GP di Monaco più folle di sempre: al traguardo giunsero solo sette monoposto
e a vincere fu Olivier Panis con la Ligier.
Formula
1 2026, classifica piloti e costruttori
CLASSIFICA
PILOTI
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 131 punti
- George Russell (Mercedes) 88 punti
- Charles Leclerc (Ferrari) 75 punti
- Lewis Hamilton (Ferrari) 72 punti
- Lando Norris (McLaren) 58 punti
- Oscar Piastri (McLaren) 48 punti
- Max Verstappen (Red Bull) 43 punti
- Pierre Gasly (Alpine) 20 punti
- Olivier Bearman (Haas) 18 punti
- Liam Lawson (Racing Bulls) 16 punti
- Franco Colapinto (Alpine) 15 punti
- Isack Hadjar (Red Bull) 14 punti
- Carlos Sainz (Williams) 6 punti
- Arvid Lindblad (Racing Bull) 5 punti
- Gabriel Bortoleto (Audi) 2 punti
- Esteban Ocon (Haas) 1 punti
- Alexander Albon (Williams) 1 punti
- Nico Hulkenberg (Audi) 0 punti
- Valteri Bottas (Cadillac) 0 punti
- Sergio Perez (Cadillac) 0 punti
- Fernando Alonso (Aston Martin) 0 punti
- Lance Stroll (Aston Martin) 0 punti
CLASSIFICA
COSTRUTTORI
- Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 219 punti
- Scuderia Ferrari HP 147 punti
- McLaren Mastercard F1 Team 106 punti
- Oracle Red Bull Racing 57 punti
- BWT Alpine F1 Team 35 punti
- Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 21 punti
- TGR Haas F1 Team 19 punti
- Atlassian Williams F1 Team 7 punti
- Audi Revolut F1 Team Kick Sauber 2 punti
- Cadillac Formula 1 Team 0 punti
- Aston Martin Aramco F1 Team 0 punti
Formula
1 GP di Monaco in TV e in streaming
Il GP di Monaco ci riporta ad orari più
canonici e come sempre, consigliamo di seguire la qualifica che è fondamentale tra
le vie strette di Monaco, ma attenzione alla gara perché tutto può succedere a
Montecarlo. Tutto il weekend della Formula 1 sarà trasmesso in diretta TV da
SkySport, mentre in streaming i servizi da poter usufruire per seguire l’evento
saranno Sky Go e NowTV. TV8 trasmetterà in chiaro l’evento ma in differita,
proponendo: le qualifiche e la gara. Di seguito riportiamo tutti gli orari del
weekend sul circuito di Monaco.
Venerdì 5 giugno:
- 13:30-14:30: Prove libere 1
- 17:00-18:00: Prove libere 2
Sabato 6 giugno:
- 12:30-13:30: Prove libere 3
- 16:00-17:00: Qualifiche (differita TV8 alle 19:00)
Domenica 7 giugno:
- 15:00-17:00: Gara (differita TV8 alle 18:30)
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FOTO: social formula 1