Formula 1: Quel GP di Monaco di 20 anni fa che è ancora avvolto dalle polemiche

Il settimo appuntamento della stagione di F1 del 2006 faceva tappa a Montecarlo e fu avvolto da uno dei casi più grandi di quell’anno, per via di un fattaccio in qualifica.

Il 28 maggio del 2006 la Formula 1 faceva tappa a Monaco in un mondiale che aveva visto il ritorno prepotente della Ferrari ma che nella gara prima a vincere fu la Renault di Fernando Alonso. La prova nel Principato era dunque uno sparti acque ma si sa, quando si corre sulla Costa Azzurra molte volte capitano imprevisti e le forze delle vetture a volte vengono meno. Al sabato come sempre si gioca la partita quando si corre qui ed ecco che è proprio in qualifica che capita il fattaccio che scombina tutto e che poi porterà ad una gara domenicale piena di veleni.

L’errore enorme di Schumacher

La qualifica a Monaco è essenziale visto che superare è quasi impossibile e così, Michael Schumacher anticipa tutti sul giro e vola in testa, ma proprio allo scadere mentre gli altri sono ancora nel loro giro veloce fa qualcosa che non doveva fare. Michael giunto alla Rascasse va contro le barriere e fa esporre le bandiere gialle e nessuno può migliorare il tempo, soprattutto Alonso che stava facendo la Pole Position. La Pole va dunque a Schumacher ma si alza il polverone con la Renault che fa subito reclamo, ma Schumacher dice che non lo ha fatto apposta. Altri piloti intervengono e tutti sono convinti che il teutonico lo abbia cercato quel lungo, anche perché è stato l’unico a guadagnarci. Alle ore 22:42 del sabato i commissari escono con un documento che sancisce una squalifica per il tedesco della Ferrari che non partirà più primo ma ultimo.

La gara va come nelle classiche di Monaco

La domenica, dunque, vede davanti a tutti Alonso con le TV che riprendono la vettura di Schumacher e con Felipe Massa l’altra Ferrari anch’essa in ultima fila per un problema durante le qualifiche. Un dramma per la casa di Maranello una dolce festa tra le vie strette di Monaco per Alonso che guida la sua macchina con leggerezza non perdendo mai la testa dalle gare. Dietro di lui vi era Kimi Raikkonen che però a un problema alla sua McLaren e la parcheggia praticamente in pista. il finlandese esce dall’abitacolo e non va verso i box ma verso uno yacht dove si va a gustare gli ultimi giri di gara. Secondo giungerà Juan Pablo Montoya con l’altra McLaren e per il colombiano sarà l’ultimo podio in Formula 1. Terzo arriverà David Coulthard con la Red Bull e segnò così 20 anni fa esatti, il primo podio della casa delle lattine. Michael preso dalla rabbia rimonterà fino al quinto posto ma vide il suo rivale spagnolo scappare in classifica a +21.

Massa ammise anni dopo che Michael lo fece di proposito

Quello che capitò in qualifica divise l’opinione pubblica tra chi credeva a Schumacher e chi invece, lo condannava. Ci sono voluti anni prima che qualcuno parlasse apertamente di quello che capitò a Monaco e a farlo fu il compagno di scuderia, Massa. Il brasiliano in un documentario mandato in onda da Sky disse che Ross Brawn aveva aperto all’idea di provocare una bandiera gialla. Felipe credeva che Ross scherzasse ma Michael lo fece davvero e lo rilevò a Massa dopo un anno che rimase sbalordito. Un errore, una macchia del sette volte Campione del Mondo e a pensarci oggi, dopo 20 anni, vedendo come finì quel mondiale del 2006, forse viene più di un rammarico.

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FOTO: Formula 1