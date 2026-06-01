"Ho la foto!": Mugello da favola per Moreira, miglior Honda e siparietto con Marquez

Dal sorpasso al quadro autografato: Diogo Moreira e Marc Marquez protagonisti di un simpatico momento al Mugello, cos'è successo.

Diogo Moreira s'è fatto notare nel fine settimana MotoGP al Mugello. Il rookie brasiliano di LCR Honda ha messo a referto il suo miglior gran premio finora in classe regina, togliendosi anche la soddisfazione di chiudere come miglior pilota HRC in questo evento tricolore (10° nella Sprint, 10° nel GP). Ma non ci fermiamo qui: l'iridato Moto2 in carica infatti s'è reso protagonista di un simpatico siparietto con Marc Marquez dopo il sorpasso in gara. Un simpatico momento tra due colleghi di categoria e compagni di allenamento, ma anche un episodio storico per il giovane campione di Sao Paulo.

"Dovevo farlo quest'anno"

"Gliel'avevo detto che dovevo farlo quest'anno, adesso abbiamo il video" aveva detto un sorridente Moreira dopo la Sprint a Sky Sport MotoGP. Non è finita qui: in seguito ha portato a Marc Marquez un quadro del momento. Dobbiamo tornare alla Sprint del sabato per avere l'antefatto. Marc Marquez, come lui stesso aveva temuto, ha fatto fatica per tutto il fine settimana al Mugello. Mentre davanti regnavano le Aprilia, più indietro in questa prima mini-gara al Mugello c'è stato un momento che il rookie Diogo Moreira stava cercando: il sorpasso sull'iridato MotoGP in carica. Lo spagnolo lo sapeva che il momento sarebbe arrivato, era stato avvertito dallo stesso brasiliano, che non s'è lasciato sfuggire l'occasione all’ingresso della Materassi-Borgo San Lorenzo.aveva detto un sorridente Moreira dopo la Sprint a Sky Sport MotoGP. Non è finita qui: in seguito ha portato a Marc Marquez un quadro del momento.

"Vuoi che lo firmo?" è stata la domanda di Marc Marquez. "Sì sì, poi me lo appendo in casa" è stata la risposta di Diogo Moreira. Non è finita qui, il siparietto è continuato: il rookie brasiliano ha anche chiesto cortesemente al campione MotoGP dove voleva essere sorpassato nel GP, scatenando un botta e risposta di battute e risate tra i due piloti. Fino al "Adesso ho la foto!" di Moreira, l'affettuoso bacino finale di Marquez e le foto ai due sorridenti ragazzi MotoGP.