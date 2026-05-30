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Sprint MotoGP Mugello: Fernandez frega tutti, Bezzecchi e Marquez giù dal podio

MotoGP
di Matteo Bellan
sabato, 30 maggio 2026 alle 15:26
Raul Fernandez pilota Trackhouse Aprilia nella Sprint MotoGP al Mugello
MotoGP Mugello, risultati Sprint: ordine di arrivo e classifica finale
Trionfo del pilota Trackhouse, due Aprilia davanti a tutte le altre al traguardo della sprint race in Italia.
Straordinario Raul Fernandez, vincitore della Sprint MotoGP al Mugello. Partito dalla seconda casella della griglia, ha lottato un po' nelle prime curve e poi si è messo davanti, mantenendo la leadership fino alla fine. Jorge Martin gli è stato vicino per un po' e sembrava poter provare un attacco, ma non ci è mai riuscito e alla fine si accontenta di una seconda posizione comunque positiva. Da sottolineare che Fernandez e Martin sono stati gli unici a usare la gomma posteriore media.
Sul podio sale anche la Ducati di Fabio Di Giannantonio, che si è messo dietro l'Aprilia di Marco Bezzecchi (brutta partenza dalla pole position) e la Desmosedici GP26 rossa di Marc Marquez. A punti anche Fermin Aldeguer, Pecco Bagnaia, Ai Ogura e Pedro Acosta.

GP Italia 2026: la cronaca della sprint race

1° GIRO/11: super partenza di Marquez, che per un attimo si mette in prima posizione, ma poi viene scavalcato da Fernandez, Martin e Moreira. Il poleman Bezzecchi sesto, dietro anche a Di Giannantonio. Diggia scavalca Marc e diventa quarto!
2° GIRO: Fernandez e Martin sempre davanti, gli unici con gomma media posteriore. A 6 decimi Moreira, seguito da Diggia, Marquez e Bezzecchi. In zona punti anche Aldeguer, Bastianini e Acosta. Bagnaia undicesimo, dietro Ogura. Bezzecchi sorpassa Marquez all'ultima curva e di venta quinto!
3° GIRO: Di Giannantonio infila Moreira e si prende il terzo posto, ha 1"5 da recuperare per prendere Martin, sempre attaccato e Fernandez.
4° GIRO: Bezzecchi supera Moreira, si mette quarto e prova a mettere nel mirino Diggia, avanti di circa 9 decimi. Bagnaia è decimo dietro alla coppia KTM Bastianini-Acosta.
5° GIRO: caduta di Bastianini in curva 10! Il pilota KTM Tech3 ha perso l'anteriore, forse a causa di un ingresso a velocità troppo elevata.
6° GIRO: Fernandez leader della Sprint con 6 decimi di margine su Martin. Caduto in curva 10 anche Morbidelli. Intanto Marquez pressa Moreira.
7° GIRO: Marquez ce l'ha fatta, ha superato Moreira e si è preso la P5.
8° GIRO: Martin a 7 decimi da Fernandez. Mir è rientrato al box Honda HRC per ritirarsi, problemi alla sua RC213V.
9° GIRO: Martin si porta a 4 decimi da Fernandez. Diggia è a 1"7 da Jorge e con 2" di vantaggio su Bezzecchi. Intanto Moreira è stato passato sia da Aldeguer sia da Acosta e Bagnaia.
10° GIRO: circa 6 decimi tra Fernandez e Martin. Anche Ogura ha superato Moreira, uscito dalla zona punti.
11° GIRO: Fernandez ha 7 decimi di margine su Martin a inizio dell'ultimo giro, mentre Bagnaia e Acosta battagliano per per la P7, poi Ogura passa il pilota KTM.
TRIONFO DI RAUL FERNANDEZ DAVANTI A MARTIN E DIGGIA!
MOTOGP MUGELLO, RISULTATI SPRINT: ORDINE DI ARRIVO E CLASSIFICA FINALE
Classifica Sprint MotoGP Mugello 2026
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Raul Fernandez

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