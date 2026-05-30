Sprint MotoGP Mugello: Fernandez frega tutti, Bezzecchi e Marquez giù dal podio

Trionfo del pilota Trackhouse, due Aprilia davanti a tutte le altre al traguardo della sprint race in Italia.

Straordinario Raul Fernandez , vincitore della Sprint MotoGP al Mugello. Partito dalla seconda casella della griglia, ha lottato un po' nelle prime curve e poi si è messo davanti, mantenendo la leadership fino alla fine. Jorge Martin gli è stato vicino per un po' e sembrava poter provare un attacco, ma non ci è mai riuscito e alla fine si accontenta di una seconda posizione comunque positiva. Da sottolineare che Fernandez e Martin sono stati gli unici a usare la gomma posteriore media.

Sul podio sale anche la Ducati di Fabio Di Giannantonio, che si è messo dietro l'Aprilia di Marco Bezzecchi (brutta partenza dalla pole position ) e la Desmosedici GP26 rossa di Marc Marquez. A punti anche Fermin Aldeguer, Pecco Bagnaia, Ai Ogura e Pedro Acosta.

GP Italia 2026: la cronaca della sprint race

1° GIRO/11: super partenza di Marquez, che per un attimo si mette in prima posizione, ma poi viene scavalcato da Fernandez, Martin e Moreira. Il poleman Bezzecchi sesto, dietro anche a Di Giannantonio. Diggia scavalca Marc e diventa quarto!

2° GIRO: Fernandez e Martin sempre davanti, gli unici con gomma media posteriore. A 6 decimi Moreira, seguito da Diggia, Marquez e Bezzecchi. In zona punti anche Aldeguer, Bastianini e Acosta. Bagnaia undicesimo, dietro Ogura. Bezzecchi sorpassa Marquez all'ultima curva e di venta quinto!

3° GIRO: Di Giannantonio infila Moreira e si prende il terzo posto, ha 1"5 da recuperare per prendere Martin, sempre attaccato e Fernandez.

4° GIRO: Bezzecchi supera Moreira, si mette quarto e prova a mettere nel mirino Diggia, avanti di circa 9 decimi. Bagnaia è decimo dietro alla coppia KTM Bastianini-Acosta.

5° GIRO: caduta di Bastianini in curva 10! Il pilota KTM Tech3 ha perso l'anteriore, forse a causa di un ingresso a velocità troppo elevata.

6° GIRO: Fernandez leader della Sprint con 6 decimi di margine su Martin. Caduto in curva 10 anche Morbidelli. Intanto Marquez pressa Moreira.

7° GIRO: Marquez ce l'ha fatta, ha superato Moreira e si è preso la P5.

8° GIRO: Martin a 7 decimi da Fernandez. Mir è rientrato al box Honda HRC per ritirarsi, problemi alla sua RC213V.

9° GIRO: Martin si porta a 4 decimi da Fernandez. Diggia è a 1"7 da Jorge e con 2" di vantaggio su Bezzecchi. Intanto Moreira è stato passato sia da Aldeguer sia da Acosta e Bagnaia.

10° GIRO: circa 6 decimi tra Fernandez e Martin. Anche Ogura ha superato Moreira, uscito dalla zona punti.

11° GIRO: Fernandez ha 7 decimi di margine su Martin a inizio dell'ultimo giro, mentre Bagnaia e Acosta battagliano per per la P7, poi Ogura passa il pilota KTM.

TRIONFO DI RAUL FERNANDEZ DAVANTI A MARTIN E DIGGIA!

MOTOGP MUGELLO, RISULTATI SPRINT: ORDINE DI ARRIVO E CLASSIFICA FINALE