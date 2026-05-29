MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

MotoGP Mugello, classifica FP1: Di Giannantonio top, Marquez prudente

MotoGP
di Matteo Bellan
venerdì, 29 maggio 2026 alle 11:35
Marc Marquez pilota Ducati MotoGP al box del team al Mugello
MotoGP Mugello 2026, risultati FP1: tempi e classifica
Prima sessione di prove libere con Diggia leader davanti a due Aprilia: Marquez quindicesimo, appena dietro Bezzecchi.
Sul Mugello Circuit era caduta pioggia durante la notte e nel primo mattino, quindi i piloti hanno trovato una pista in condizioni diverse da quelle che avevano immaginato e temperature un po' più basse. La FP1 MotoGP si è chiusa con il miglior tempo di Fabio Di Giannantonio con la Ducati Desmosedici GP26 del Pertamina Enduro VR46. Il vincitore della gara a Barcellona ha fatto registrare un best lap un 1'46"242, mettendosi dietro di 369 millesimi l'Aprilia di Jorge Martin e di 438 quella di Ai Ogura. In top 5 anche la KTM di Maverick Vinales e la Yamaha di Jack Miller.

MotoGP Mugello 2026, risultati FP1: tempi e classifica

Grande attesa di rivedere in azione Marc Marquez, al rientro dopo le operazioni al piede destro e alla spalla destra. Il campione in carica MotoGP ha avuto un approccio prudente e le sue condizioni sono poi state ricontrollate dai dottori al termine della prima sessione di prove libere. Ha ricevuto il via libera a proseguire il Gran Premio d'Italia 2026, anche se ovviamente non può essere al 100% della forma.
Marquez ha chiuso con il quindicesimo tempo, appena dietro a Marco Bezzecchi, che nella FP1 si è concentrato soprattutto sul lavoro con gomme usate. Da segnalare che verso fine turno Pecco Bagnaia è finito lungo in curva 1 (San Donato) e si è "insabbiato" con la sua Ducati, che ha dovuto lasciare lì per rientrare anticipatamente al box.
Nel pomeriggio alle ore 15 la Practice che determinerà i dieci piloti che accederanno direttamente alla Q2 delle Qualifiche di sabato mattina.
Classifica tempi FP1 MotoGP Mugello

Come sta Marc Marquez? Parla Tardozzi

Davide Tardozzi, team manager Ducati Lenovo, ha risposto a Sky Sport MotoGP sulle condizioni di Marquez: "Credo che abbia dimostrato di poter guidare. Stamattina è andato in pista molto tranquillo, ha spinto a settori. Può fare il weekend. È stato conservativo, gli manca un po' di forza nello spingere. Mentalmente è un po' restio ad andare oltre un certo limite, è normale. Pensare che Marquez possa lottare per la vittoria è un sogno, ora è presto".
Non è mancato un commento anche su Pecco Bagnaia, che ha provato due setup differenti nella FP1: "Pecco è partito molto bene, poi ha provato la seconda moto con un setup leggermente diverso e non gli è piaciuto. Sono tornati indietro. Purtroppo, ha fatto un lungo alla prima curva e questo lo ha frenato".

Alex Marquez infortunato: l'aggiornamento del team Gresini

Michele Masini, team manager di BK8 Gresini Racing, ha parlato a Sky Sport MotoGP delle condizioni di Alex Marquez, infortunato nella brutta caduta avvenuta nella gara a Barcellona: "Alex migliora giorno dopo giorno, è importante che ci sia questo progresso in queste due-tre settimane di recupero. È stato un incidente spaventoso per tutti, soprattutto per lui, che poi lo ha rivisto. È stato molto fortunato. Ora è importante che recuperi al 100%, poi vedremo quando potrà tornare".
In Catalogna c'è stato il podio di Fermin Aldeguer, che sta crescendo dopo un inizio di stagione condizionato dall'infortunio al femore sinistro: "Arriviamo da un percorso positivo con Fermin - spiega Masini - il podio a Barcellona è stata la consacrazione del lavoro fatto dal test di Jerez in poi. Il Mugello gli piace, l'obiettivo di questo weekend è stare nella top 5".

Aprilia Racing e Monster Energy insieme dal Mugello

Aprilia ha annunciato una partnership pluriennale con Monster Energy, che da questo weekend al Mugello mette il proprio marchio sulle RS-GP26 del team factory e che dal 2027 diventerà anche title sponsor. Paolo Bonora, race manager, ha parlato a Sky Sport delle aspettative per il Gran Premio d'Italia: "Storicamente non abbiamo mai brillato qui, però quest'anno la moto attuale è diversa e i piloti sono molto motivati. A Barcellona abbiamo capito molte cose in un weekend difficile. Lato Martin avevamo sistemato abbastanza bene la moto per la domenica, mentre Bezzecchi ha avuto delle difficoltà. Qui è un'altra storia, con con altro grip. Serve impostare la moto affinché sia veloce e reattiva nei cambi di direzione. Attenzione anche all'usura delle gomme, perché si stressano e le temperature vanno su a causa delle curve veloci da affrontare".
Bonora ha spiegato una grande differenza tra il circuito della Catalogna e quello della Toscana: "Il Mugello cambia molto rispetto a Barcellona, dove c'è il grip più basso del Mondiale. Qui, invece, il grip è molto buono e il setting è diverso, così come è diverso l'approccio al weekend".

Leggi anche

Marc Marquez accantona la rimonta e svela: "Barcellona? Sono rimasto paralizzato"Marc Marquez accantona la rimonta e svela: "Barcellona? Sono rimasto paralizzato"
Di Giannantonio sogna in grande: il miglior ducatista 2026 ha un conto in sospeso col MugelloDi Giannantonio sogna in grande: il miglior ducatista 2026 ha un conto in sospeso col Mugello
Marc Marquez

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Enea Bastianini pilota KTM Tech3 sorride nel paddock MotoGP al Mugello
MotoGP

Bastianini attiva la Modalità Bestia e trascina KTM al Mugello: "Così ho fatto la differenza"

29 maggio 2026
Marco Bezzecchi pilota Aprilia MotoGP corre al Mugello
MotoGP

Aprilia insegue Ducati al Mugello, Bezzecchi: "Ecco cosa ci è mancato"

29 maggio 2026
Fabio Di Giannantonio pilota VR46 MotoGP guida la Ducati al Mugello
MotoGP

Prequalifiche MotoGP Mugello: Diggia vola, poker di italiani davanti a tutti!

29 maggio 2026

Altre notizie

Enea Bastianini pilota KTM Tech3 sorride nel paddock MotoGP al Mugello

Bastianini attiva la Modalità Bestia e trascina KTM al Mugello: "Così ho fatto la differenza"

MotoGP
Marco Bezzecchi pilota Aprilia MotoGP corre al Mugello

Aprilia insegue Ducati al Mugello, Bezzecchi: "Ecco cosa ci è mancato"

MotoGP
Fabio Di Giannantonio pilota VR46 MotoGP guida la Ducati al Mugello

Prequalifiche MotoGP Mugello: Diggia vola, poker di italiani davanti a tutti!

MotoGP
Superbike Aragon: Iker Lecuona chiude in testa le prove con caduta

SBK Aragon Prove: Bulega calcolatore, il rivale Lecuona che botta!

Superbike
mxgp-elzinga-beta-ktm

Dopo Ducati-Seewer, altro terremoto MXGP: Rick Elzinga saluta Beta e vola in KTM Van Venrooy

Motocross

Articoli popolari

Isle of Man TT

Nuova tragedia al TT 2026: Daniel Ingham morto a seguito di un incidente

In Pista
John McGuinness

John McGuinness, 30 anni sul filo del rasoio: il nonno del TT è ancora un missile

In Pista
Nicolò Bulega pilota Aruba Ducati Superbike seduto dentro il box

Bulega vuole la MotoGP e attende news dal Mugello: intanto fa tremare i rivali SBK ad Aragon

Superbike
crutchlow-ritorno-lcr-motogp

Prima Folger, ora Crutchlow: perché le scelte “di fortuna” in MotoGP possono valere oro (o problemi)

MotoGP
Marc Marquez e la fidanzata Gemma Pinto nel paddock MotoGP al Mugello Circuit

Marc Marquez accantona la rimonta e svela: "Barcellona? Sono rimasto paralizzato"

MotoGP

Loading