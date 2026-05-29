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Aprilia Racing, ufficiale il nuovo main sponsor: progetto ambizioso per dominare la MotoGP

MotoGP
di Diana Tamantini
venerdì, 29 maggio 2026 alle 10:37
aprilia-monster-motogp
Aprilia Racing e Monster Energy hanno annunciato una nuova partnership pluriennale, al via a partire da questo Gran Premio d'Italia al Mugello.
Poco prima del via della prima sessione di prove libere MotoGP del GP Mugello, ecco ufficializzato l'accordo di cui si vociferava da qualche giorno. Aprilia Racing, forte di una partenza di 2026 davvero da urlo, finalmente trova lo sponsor principale che cercava da tempo ed anzi, Monster Energy nel 2027 diventerà title sponsor della struttura. Già da questo evento iniziato al Mugello è comparso l'iconico logo coi tre artigli sulle RS-GP e sulle tute di Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Anzi, per quest'ultimo è comparso il nome dello sponsor Red Bull sempre ben presente sul casco, sostituito da un kanji. Una mossa che sembra avvicinare ancora di più il marchio di Noale ed il pilota spagnolo, qualcosa che può avere conseguenze anche sul mercato piloti? Ricordiamo poi anche che si tratta dello stesso main sponsor che da anni supporta Yamaha, dando anche il nome alla squadra ufficiale... Ci saranno conseguenze per Iwata o rimarrà l'impegno con entrambi i marchi?

Il comunicato Aprilia 

L'ingresso di un partner globale come Monster Energy nel team rappresenta un'ulteriore conferma della forza e dell'ambizione del progetto sportivo di Aprilia Racing. In un momento di forte crescita, in cui il team è uno dei protagonisti principali della MotoGP, questa partnership contribuisce a consolidare ulteriormente il suo percorso sportivo e tecnologico. Il fatto che Monster Energy sia il primo title sponsor di Aprilia Racing è motivo di immenso orgoglio. Monster Energy è un'azienda globale la cui visione si sposa perfettamente con quella delle corse. Velocità, adrenalina, passione ed eccellenza sono tratti distintivi di entrambe le aziende e non c'è unione più forte di quella tra chi condivide gli stessi valori.
La partnership arriva al momento perfetto per Aprilia Racing. Negli ultimi anni, la casa di Noale ha intrapreso un percorso di crescita costante nella classe regina, dove nel 2025 si è affermata come il costruttore europeo con il maggior numero di vittorie nella storia del Campionato del Mondo FIM Grand Prix. Nel 2025, Aprilia ha ottenuto il maggior numero di vittorie in una singola stagione fino ad oggi, conquistando il terzo posto nel campionato piloti con Marco Bezzecchi e il secondo nel campionato costruttori. Questa tendenza si è confermata anche nel 2026, stagione in cui Aprilia ha conquistato le prime tre vittorie nei Gran Premi dell'anno, è salita sul podio nelle prime cinque gare e ha realizzato uno storico podio tutto francese al GP di Francia con un 1-2-3. Il team Aprilia Racing è attualmente in testa anche alla classifica piloti, con un primo e un secondo posto, e la casa madre è al vertice della classifica costruttori e team.

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diDiana Tamantini

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