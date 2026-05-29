Lucio Cecchinello sta seguendo da vicino la situazione di Johann Zarco : l'ultimo aggiornamento sul pilota LCR Honda.

Si parla inevitabilmente di mesi per il recupero di Johann Zarco dopo il grave incidente nel GP Catalunya che ha fatto tremare tutti. Soprattutto una volta visto che la gamba dello sfortunato pilota era rimasta agganciata alla Ducati di Bagnaia, provocando le lesioni che sappiamo. Ma c'è la certezza che, nonostante la gravità dell'infortunio ai legamenti, tornerà al 100%. Parola di Lucio Cecchinello, team manager LCR Honda, che sta seguendo molto da vicino la situazione del suo pilota. "È in ottime mani" ha ribadito. Mentre Cal Crutchlow è in azione per questo GP da sostituto d'eccezione, l'ex pilota veneziano ha fornito un aggiornamento sul pilota francese, che dovrà aspettare ancora un po' prima di essere operato. Sarà quello il primo passo per poter impostare in seguito un piano di recupero, qualche ipotesi più certa quindi arriverà solamente nei prossimi giorni.

La situazione di Zarco

"Ogni volta tornare da un infortunio è molto difficile" ha dichiarato Cecchinello a motogp.com nel corso delle prime prove libere al Mugello. Ricordiamo che Zarco ha riportato la rottura dei legamenti crociati anteriore e posteriore del ginocchio sinistro, una lesione al menisco mediale e una piccola frattura del perone vicino alla caviglia. Una volta tornato in Francia, il bicampione Moto2 s'è affidato al dottor Bertrand Sonnery-Cottet, rinomato chirurgo ortopedico.

Ora bisogna attendere la guarigione del trauma iniziale e delle altre lesioni al ginocchio prima di operare i legamenti danneggiati. "Ho parlato personalmente con il medico che opererà il ginocchio di Zarco tra qualche giorno" ha sottolineato Lucio Cecchinello. "Mi ha detto di non avere dubbi sul fatto che Johann tornerà al 100%. Il ginocchio guarirà perfettamente dopo l'operazione". Anche se ha ammesso che ci vorranno un paio di mesi, anche se le idee saranno più chiare dopo l'intervento.